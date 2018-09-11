Результаты выборов губернатора Новосибирской области 2018: сибиряки поверили Травникову

СЕГОДНЯ 16:06 2018-09-11T16:21:11+03:00

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Стали известны результаты выборов губернатора Новосибирской области 2018. С большим отрывом победил Андрей Травников, в октябре прошлого года назначенный указом президента временно исполняющим обязанности губернатора. За прошедшее время Андрей Александрович успел стать узнаваемым человеком в регионе и заручился поддержкой сельских и городских жителей.

БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ

В итоге Андрей Травников получил на выборах порядка 64% голосов избирателей. Далее места распределились следующим образом: депутат Государственной думы Дмитрий Савельев взял чуть больше 17% голосов, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Кубанов - около 12%, выдвинутый от регионального отделения партии «Народный альянс» Георгий Михайлов - свыше 3%.

Как отмечают эксперты, победа Андрея Травникова во многом обусловлена правильно выбранным вектором работы. В регионе заметно снизилась напряженность в элитах, сейчас не чувствуется противостояния различных уровней и ветвей власти. Это подтверждает существенное продвижение в вопросе строительства нового хоккейного стадиона к молодежному чемпионату мира. Напомним, ранее ситуация казалась тупиковой, существовала вероятность вынесения площадки на окраину мегаполиса. Постоянные споры ходили вокруг еще одного важнейшего инфраструктурного объекта города - четвертого моста. Сейчас большинство разногласий урегулировано, составлен четкий план по реализации проекта.

Снижение общей напряженности высвобождает ресурсы для продуктивной совместной работы. Как следствие, уже заметны положительные сдвиги в экономике. Промышленная отрасль с начала года показала рост на 5%. Повысилась инвестиционная привлекательность области. Развиваются проекты государственно-частного партнерства, подписан целый ряд соглашений по взаимовыгодному сотрудничеству с крупными представителями бизнес-сообщества страны.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА СТРАТЕГИЮ

Андрей Травников отметил, что еще несколько месяцев назад он был новым человеком для региона. Это время он потратил на активное изучение области, принятие первых быстрых решений. Глава региона проехал всю Новосибирскую область, охватив все 30 сельских районов и 10 городских округов Новосибирска.

- На некоторых территориях я бывал и два, и три раза. Я увидел большой, сильный, разнообразный регион с огромным потенциалом, увидел замечательных людей, которых я узнал и которые узнали меня и как кандидата, и как главу региона, и как человека, который предлагает новую стратегию развития региона, - говорит Андрей Травников.

Новая стратегия социально-экономического развития области под названием «Сибирское лидерство» охватывает практически все важные сферы жизни. Во многом благодаря ей действующему главе региона удалось получить поддержку населения и активных представителей разных сфер бизнеса. Ведь предложения для итоговой программы принимались абсолютно от всех заинтересованных граждан. Такая всеохватывающая работа позволила сформировать команду единомышленников, готовых реализовать стратегию.

Официальное вступление в должность губернатора намечено на 14 сентября.

ОФИЦИАЛЬНО

Без серьезных нарушений

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо подвела итоги дня голосования:

- День голосования прошел достаточно спокойно. Мы мониторили всю информацию на сайтах, отрабатывали любое обращение. Каких-то серьезных нарушений, которые хоть каким-то образом могли повлиять на волеизъявление избирателей, не зафиксировано. Притом что мониторинг осуществлялся не только избиркомом, но и Общественной палатой Новосибирской области в режиме видеонаблюдения.