ГДЗ: новосибирские школьники ищут готовые домашние задания, а учителя… не особо против

СЕГОДНЯ 15:21 2018-09-11T16:21:11+03:00

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Яндекс назвал самые популярные запросы недели в Новосибирске: на первом месте - школьные задания, дети забивают в поисковике «ГДЗ, Ладыженская, 7 класс», «ГДЗ по русскому, 6 класс». Что школяры ищут готовые домашние задания - учителя, конечно в курсе. Но ругать за это детей не спешат.

- Я не против ГДЗ, когда это идет на пользу ученикам. Ведь не все же используют этот ресурс для «бездумного» списывания, - считает Елена Заводенко, учитель русского языка и литературы НГПЛ имени А. С. Пушкина города Новосибирска, надеясь, что школьники не только смотрят ответы, но и анализируют их.

- А я против! - не соглашается с коллегой Татьяна Акимова. - Сильно сомневаюсь, что школьники 6-го, 7-го классов заглядывают в готовые домашние задания только после многочасовых попыток сделать уроки самостоятельно. Считаю, что ГДЗ профанируют процесс закрепления учебного материала и никому не приносят пользы, а только приучают к вранью, нежеланию и неспособности прикладывать усилия ради результата!

Некоторых детей готовые ответы действительно расслабляют. Преподаватель русского языка и литературы Елена Мандзилевская говорит, что специально старается давать такие задания, на которые не знает ответов даже Яндекс.

- Чтобы использование ГДЗ не входило у учеников в привычку, иногда задаю на дом задания, напрямую не привязанные к учебнику, - говорит Елена Мандзилевская.

Вера Ганзя - депутат от Новосибирской области в Госдуме - в прошлом работала директором школы в Барабинске. Она не скрывает своего критического отношения к современной системе образования, но заступается за шпаргалки. Правда, те, которые ученик написал собственной рукой.

- Мы все учились и все писали шпаргалки. Лично я писала, - призналась во время прямого эфира на Радио «Комсомольская правда» Вера Ганзя. - Правда, я никогда ни разу ими не воспользовалась… Раз попыталась - и то не получилось. Думаю, то, что ребенок сидит за учебником и из огромного текста выбирает, выжимает самое основное для шпаргалки, - это только к лучшему, у школьника в результате все откладывается в памяти. В принципе, когда попадается билет, на который ты собственноручно писал шпаргалку, - в голове уже всплывает ответ. И шпаргалка тебе не нужна.

А как вы относитесь к шпаргалкам и готовым домашним заданиям? Оставьте свой ответ в комментариях.