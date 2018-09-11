2018-09-11T08:27:43+03:00
Общество

Новосибирск подморозит: арктический холод мешает сибирским фермерам

Из-за предстоящих заморозков под угрозой оказалась уборка урожая
Татьяна СОЛОВОВА
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Плохая погода мешает новосибирским фермерам.Плохая погода мешает новосибирским фермерам.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Хотя на календаре еще даже не середина сентября, о бабьем лете сибирякам остается только мечтать. В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются заморозки, причем холод в самом прямом смысле слова будет арктическим.

- Причина тому - холодные воздушные массы, которые придут в наш регион с Карского моря, - объясняет Анна Лапчик, начальник Новосибирского гидрометцентра. - В ближайшие три дня по ночам ожидаются заморозки до -3, -5. Днем во вторник, 11 сентября, будет +6, +11, в среду +7, +12.

Немного теплее будет только днем в четверг, 13 сентября: по области воздух прогреется до +10, +15. И если в Новосибирской области в ближайшие два дня ожидаются дожди, то соседним регионам «повезло» еще больше.

- В Томской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, - говорит Анна Михайловна.

Жары новосибирским комбайнерам не видать, как и Бритни... Фото: Влад КОМЯКОВ

Жары новосибирским комбайнерам не видать, как и Бритни...Фото: Влад КОМЯКОВ

Но новосибирским фермерам от того, что у нас снега пока не будет, не легче.

- Из-за холодного мая в этом году и так была объявлена чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве: посевная началась на две недели позже, - рассказывает Олег Подойма, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. - И сейчас погода опять мешает - теперь уже убрать урожай.

«Мешает» - это еще мягко сказано: непогода буквально спутала все карты новосибирским аграриям.

- На данный момент в некоторых хозяйствах убрано всего 10 процентов зерновых, и риски

сейчас очень высоки. Фермеры нам об этом сигнализируют, - подчеркнул Олег Подойма. - Во вторник на встрече с министром сельского хозяйства будем обсуждать, как можно помочь аграриям. Обычно в такой ситуации мы вносим коррективы в налоговую базу.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

КСТАТИ

А раньше ходили в шортах!

Всего два года назад, в 2016 году, в это же время новосибирцы еще расхаживали в футболках и шортах.

- В сентябре 2016 года температура поднималась до +24, +27, - вспоминает Анна Лапчик, начальник Новосибирского гидрометцентра.

В этом году, увы, летние наряды поносить уже не получится: температура во второй декаде сентября будет на градус ниже нормы.

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