«Раньше этим никто не занимался»: озеленением Новосибирска займется специальный комитет

СЕГОДНЯ 07:53 2018-09-11T07:54:23+03:00

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о создании комитета по вопросам озеленения - в него войдут специалисты конкретного профиля из разных департаментов мэрии

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Один из приоритетов развития Новосибирска, который был озвучен мэром города Анатолием Локтем, - развитие зеленых зон. И сейчас наступает новый этап в реализации этого направления. Теперь городской флорой будет заниматься единый центр. Это глава города публично объявил на дискуссии о принципах городского озеленения, которая прошла в молодежном центре «Альтаир».

- Давайте честно скажем: в Новосибирске зелеными зонами долгое время никто не занимался. Наша команда впервые за обозримый период времени задумалась над важностью этой проблемы, - напомнил собравшимся участникам дискуссии историю вопроса глава города. - Нами впервые был проведен мониторинг зеленых зон и разработана концепция их развития.

Затем были публичные обсуждения, представление проекта Совету депутатов города Новосибирска. В итоге благодаря всему этому городу удалось очень быстро войти в федеральный проект по благоустройству, и теперь назрела потребность сосредоточить всю работу в одних руках.

- Нам нужен единый центр управления зелеными зонами. Сейчас этим занимаются несколько подразделений параллельно. Скверами, бульварами, газонами - дорожники, парками и набережными - департамент культуры. Так дальше продолжаться не должно, - заявил Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть: - Нам нужен единый центр управления зелеными зонами.

В ходе дискуссии участники выразили опасения, что из поля зрения могут выпасть зоны пойм рек и городские леса, а также зеленые зоны вдоль дорог. Но эти сомнения развеял глава города.

- Все это также будет задачей нового центра, - отметил мэр. - Мы в начале пути: впервые выделяем эту проблему. Нельзя делить данный вопрос на зоны ответственности - в этом мы убедились на опыте. Не совсем логично, когда благоустройством набережной занимается департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Поэтому решено создать единый центр управления зелеными зонами, в том числе и городскими лесами.

Комитет будет состоять из специалистов самого разного профиля, которые сейчас работают в разных структурах муниципалитета: агрономы, рабочие. К работе будут привлекаться эксперты по ландшафтному дизайну, представители новосибирских вузов, дендропарка и ботанического сада. Структуру и штатное расписание комитета должен утвердить Совет депутатов города Новосибирска.

- Надеюсь, депутаты поддержат наше начинание. Работа комитета будет научно выверена, специалисты будут трудиться в связке с остальными подразделениями, учитывая все особенности городской инфраструктуры, - объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Планируется, что комитет начнет свою работу с января следующего года.

КОНКРЕТНО

С 2018 по 2022 год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирске благоустроят:

- сквер монумента Славы

- Затулинский дисперсный парк

- ПКиО «Заельцовский»

- зеленую территорию в пойме реки Каменки

- набережную реки Ини

- Инюшенский бор

- бульвар по Красному проспекту, от площади Ленина до площади Инженера Будагова

- озеро Мышкино

- сквер с памятником Демакову в нижней зоне Академгородка

- транзитно-рекреационную зону по улице Ленина.