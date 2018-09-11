2018-09-10T15:22:52+03:00
Общество

Онлайн рыбалка полярных медведей из Новосибирского зоопарка

11 сентября в 12.00 интернет-пользователи смогут в онлайн-трансляциях ТТК увидеть рыбалку полярных медведей из Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило
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..Фото: Ильнар САЛАХИЕВ
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- Когда в бассейн медведей Кая и Герды запускают живую рыбу, это вносит разнообразие в их повседневную жизнь и рацион питания. Посетители зоопарка могут понаблюдать за настоящей рыбалкой и выбором тактики ловли рыбы, все-таки полярные медведи - это арктические хищники, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Первая веб-камера была установлена в вольере с белыми медведями в 2010 году. С тех пор все желающие следят на сайте ТТК за жизнью одних из самых популярных животных в зоопарке. В 2013 году новосибирцы активно следили за маленькой медведицей Шилкой, до тех пор, пока ее по программе обмена не отправили в зоопарк японского города Осаки. В 2016 году зрители наблюдали за жизнью маленького медвежонка Ростика до момента его взросления и перевода в отдельный вольер. Год назад к Дню полярного медведя специалисты компании показали ролик с Ростиком о том, как проходят будни белых мишек.

В Новосибирском зоопарке установлены шесть камер в вольерах с полярными медведями, бенгальскими тиграми, дальневосточными колобусами, кенгуру Беннета и орангутанами. Желающие могут следить за своими любимцами на сайте ТТК.

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