И до Сибири добрался: французский писатель-путешественник Седрик Гра едет в Новосибирск

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-10T14:59:30+03:00

Седрик Гра расскажет сибирякам о своих путешествиях по Антарктике. https://www.facebook.com/booksiberia/

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На этой неделе всех сибиряков, чьи знания по литературе не ограничиваются школьной программой и кто с удовольствием читает современных авторов, ждет замечательный подарок: с 13 по 15 сентября в нашем городе будет проходить ставший уже традиционным Международный фестиваль «Книжная Сибирь».

- Организаторами мероприятия стали ГПНТБ СО РАН, Новосибирская государственная областная научная библиотека, социально ориентированная некоммерческая организация «Новосибирское библиотечное общество» при участии Новосибирской областной детской библиотеки имени А. М. Горького, Новосибирской областной юношеской библиотеки и Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, - рассказывают в ГПНТБ СО РАН. - Учредителем фестиваля является министерство культуры Новосибирской области при поддержке правительства Новосибирской области.

По традиции главной площадкой фестиваля станет ГПНТБ СО РАН - там всех посетителей ждет много всего интересного. К примеру, на втором этаже расположится выставка-ярмарка. А перед зданием библиотеки пройдет открытие фестиваля и подведение итогов конкурса «Книга года. Сибирь-Евразия». Там же в специально оборудованных уличных шатрах будет представлена часть выставки-ярмарки.

Кроме того, сибиряков ждет насыщенная культурная программа: гостями фестиваля станут российский прозаик, кинодраматург Андрей Рубанов, переводчик французского языка, историк Алексей Терещенко, автор комиксов Юлия Никитина.

- Приедет в Новосибирск и французский писатель-путешественник Седрик Гра, - анонсируют в Новосибирской государственной областной научной библиотеке. - Встреча с ним состоится 15 сентября в 16.00.

Седрик Гра прославился благодаря двум книгам о России. Первую он написал после того, как побывал в Антарктике. Там писатель познакомился с российскими полярниками, заинтересовался Русским Севером, Сибирью и Дальним Востоком. О времени, проведенном вместе с российскими полярниками на борту ледокола «Академик Федоров» в Антарктиде, автор рассказывает в книге «Море Космонавтов». Вторая книга Седрика Гра о России называется «Владивосток. Снега и муссоны».

Но и это еще не все: гости фестиваля посетят тактильную выставку «Зримый Петербург» и примут участие в подведении итогов поэтического турнира «Сибирские горизонты».

Для школьников библиотека приготовила детскую программу, в рамках которой будет организован III Региональный фестиваль детской книги - пройдут встречи с поэтом, прозаиком и музыкантом Константином Арбениным.

А профессионалов-библиотекарей ждет Международная научно-практическая конференция «Наука, технологии и информация в библиотеках» LIBWAY-2018, приуроченная к 100-летию ГПНТБ СО РАН.

Еще 13 сентября при поддержке Российского книжного союза пройдет II Региональный книжный форум «Книжное сообщество - интеллектуальный партнер государства в социокультурном развитии регионов».

- На форуме наш регион представит сборник «Путеводитель по лучшим читательским местам Новосибирской области». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в сфере развития культуры чтения, в том числе планируется участие управляющего вице-президента Российского книжного союза Леонида Леонидовича Палько, - сообщили в Новосибирской государственной областной научной библиотеке.

В общем, всех книголюбов ждут в ГПНТБ!

ДОСЬЕ «КП»

Седрик ГРА - французский писатель и путешественник. Родился в 1982 году в семье учителей в Сен-Клу. В 2014 году был номинирован на премию Бувье, которую во Франции вручают писателям-путешественникам. Стал известен благодаря двум книгам о России. Впервые Седрик Гра оказался в нашей стране по заданию издательства, направившего его в Антарктику. О своей поездке он рассказал в книге «Море Космонавтов».