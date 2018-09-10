Результаты выборов губернатора Новосибирской области 2018: за депутата, который выступил против ЗОЖ, проголосовал каждый девятый

СЕГОДНЯ 11:43 2018-09-10T11:51:19+03:00

Анатолий Кубанов за несколько дней до выборов прогулялся по парку и познакомился с электоратом. Стоп-кадр с видео Тимура ХАНОВА Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Названы результаты выборов губернатора Новосибирской области 2018. Так, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Кубанов набрал 11,73% голосов избирателей, не смотря на эпатажные заявления, сделанные накануне выборов. Как распределились остальные голоса и чем запомнился новосибирцам самый яркий кандидат - в нашем материале.

ЛЮБОВЬ В ПАРКЕ

Кандидат в губернаторы Новосибирской области Анатолий Кубанов прославился в прямом эфире во время интервью блогеру Тимуру Ханову, которое транслировалось в Фейсбук. Ханов встретился со справедливороссом в парке. Кубанов был настолько без галстука, что во время разговора курил и немного пошатывался. Говорил, что на возможно вести ЗОЖ в современной России. Но еще больше политика волновали вопросы любви.

— Мир задыхается без любви. Есть строки пламенных мистиков, пророков, которые указывают, что по мере охлаждения любви, будет множиться беззаконие, — пылко рассказывал кандидат. — И, к огромному сожалению, мы сейчас становимся свидетелями этих горестных пророчеств. Когда все стало иметь свою цену, но многие утратили ценности.

Любовь политика волновала настолько, что он решил познакомиться с красивыми девушками, сидящими на скамейке. Две Вики, обе студентки — будущие стюардессы, не сразу признали кандидата в губернаторы в словоохотливом прохожем. Кубанов попытался сагитировать девушек за себя, а после попросил у Вик номера телефонов.

«Он принял на грудь для смелости?», «Он что бухой?» — удивились такой раскованности политика комментаторы в соцсетях. Некоторые подумали, что справедливросс был подшофе.

Анатолий Кубнов курил в прямом эфире. Говорит, в современной России ЗОЖ не возможен.Фото: СОЦСЕТИ

ПИЛ ИЛИ НЕ ПИЛ?

— Ответьте честно, пили в тот день? — спросили мы у Анатолия Анатольевича.

— Нет! Я не пью, — уверяет Кубанов. — Если бы я бухал, я бы сдох при тех нагрузках, эмоциональных и физических. Конец выборной кампании, так свалили дебаты... В один день три телевизионных прямых эфира и шесть радийных! И так два дня подряд. Скажите, какое настроение у вас будет в конце двух суток?

— То есть вы просто устали?

— Нет, я не устал. Я был опьянен любовью, осенью, бабьим летом.

— Есть еще одна претензия к вам. Вы курите в парке…

— А что у нас уже есть закон, что нельзя курить на улицах? Я не знал.

— Ну курение в общественных местах запрещено…

— Плюнь ты на это на все, это геноцид какой-то. Курить нельзя, целоваться нельзя...

— По газонам еще ходить, вы прошлись во время прямого эфира.

— Это ваш коллега Тимур повел меня через газон, а я всегда с уважением отношусь к представителям журналистского корпуса. Я не хотел ломаться, кокетничать и не идти через газон, так что все претензии по ходьбе по газону к Тимуру Ханову!

— Во время интервью вы говорите: «Сейчас я кандидат в губернаторы, и я не попадаю под административные нарушения». Действительно есть какие-то особые условия для вас?

— В каком глубоко больном обществе мы живем. Вот никаких я не знаю зарисовок юмористических, комических, все настолько серьезно. «Он бухой!», «Он пьяный»... Ну хотел пошутить — и сказал.

— Некоторые подозревают, что это видео — постановка. Выборы в этом году достаточно скучные и чтобы как-то привлечь внимание, вы разыграли эту роль? Как помните в выборах мэра участвовал эпатажный музыкант Сергей «Паук» Троицкий?

— Паук — это интеллектуал, человек с большим чувством юмора и художественным вкусом. Я не думаю, что я сыграл как Паук. Я просто Кубанов. Я такой, какой есть. И для меня искренность — это единственная оправданная политика. И точка! Я что могу делать? Мне и пиарщики, и социологи говорят — то не рассказывай, это не рассказывай, так себя не веди, там курить нельзя, люди не поймут... Ну, конечно, вы же всех за дураков держите. Да идите вы все, пожалуйста, вот в эти ваши скучные маршруты. А мы ходили хрустальными нашими сказочными маршрутами (так и говорит — Прим. авт.) и будем продолжать это делать. Я не считаю, что я что-то сделал не уважительное, что-то сделал не так!

У ТРАВНИКОВА - БОЛЕЕ 64%

Раскованное поведение не отпугнуло элеторат от Кубанова. Анатолий Антольевич набрал 11,73% голосов избирателей, то есть за него проголосовал каждый девятый. Хуже результат только у Георгия Михайлова, который был выдвинут региональным отделением политической партии «Народный альянс» - у него 3,39%.

Второе место досталось кандидату от ЛДПР, депутату Госдумы Дмитрию Савельеву - у него 17,35% голосов. Победил в выборах врио губернатора - Андрей Травников - у него 64,52% голосов избирателей.

Штаб Андрея Травникова работал до глубокой ночи.

Явка составила 29,52%. В интернете ее уже окрестили низкой, но Андрей Травников не согласен.

- Я не считаю явку низкой, явка на уровне 2014 года, она примерно соответствует среднему уровню регионов с такой высокой урбанизацией, как в Новосибирской области, - заявил Травников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем запомнятся эти выборы: демон на участке, каша для избирателей и люди с крыльями

Не обошлось на выборах без инцидентов. Так, например, за несколько дней до выборов выяснилось, что в Первомайском районе чиновники решили поднимать явку незаконным способом. Предприниматели получили из администрации письма (или, как минимум, было одно такое письмо) со словами: «Просим вас оказать содействие по повышению явки избирателей». Прокуратура уже объявила, что такое распоряжение – вне закона.

Избирком разбирается с еще одним неприятным фактом: есть сведения, что на один из участков не впустили маму с коляской.

Зато к урнам запросто допускали людей… с крыльями. В день выборов желающие делали селфи на участках, чтобы бороться за призы – телевизоры, планшеты и гироскутеры.

В сети ВКонтакте можно найти много оригинальных снимков. Например, Юлия Коваль выложила снимки с крыльями из листьев. Костюм, судя по всему, олицетворяет осень (подробности).