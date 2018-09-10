АО «РЭС» приняло участие в командно-штабной тренировке в рамках подготовки к ОЗП

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-10T09:37:28+03:00

Действия руководителей, личного состава аварийно-восстановительных групп и дежурного оперативного персонала по восстановлению электроснабжения в ходе проведения тренировки были оценены на отлично.

Тема тренировки: «Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обусловленных авариями на объектах ТЭК и ЖКХ»

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С 5 по 6 сентября 2018 года в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2018/19 года на территории Новосибирской области проходила командно-штабная тренировка по теме «Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обусловленных авариями на объектах ТЭК и ЖКХ».

Должностные лица подразделений АО «РЭС» в 11 районах области и в городах Новосибирске, Оби, Искитиме отрабатывали практические навыки по организации применения сил и средств при ликвидации аварии на объектах ТЭК и ЖКХ в обслуживаемых районах. Также в рамках тренировки были отработаны взаимодействие органов местного самоуправления, аварийно-спасательных формирований, экстренных и коммунальных служб и порядок информационного обмена между всеми участниками тренировки при решении задач по ликвидации чрезвычайной ситуации.

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В ходе тренировки были задействованы 6 филиалов АО «РЭС»:

► 14 аварийно-восстановительных групп районов электрических сетей (РЭС);

►16 оперативно-выездных бригад;

► 167 человек личного состава;

► более 35 единиц техники.

Также на общем оперативном фоне командно-штабной тренировки были спланированы противоаварийные тренировки оперативно-дежурного персонала АО «РЭС» по отработке взаимодействия с администрациями районов области при ликвидации аварийных ситуаций и порядка действий, вызванных нарушениями электроснабжения в условиях низких температур наружного воздуха.

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Кроме того, в муниципальных образованиях районов Новосибирской области были отработаны вопросы взаимодействия в соответствии с заключенными соглашениями об информационном взаимодействии между ЕДДС администраций районов и филиалами АО «РЭС».

Специалисты АО «РЭС» успешно справились со всеми задачами, поставленными в ходе тренировок. Действия руководителей, личного состава аварийно-восстановительных групп и дежурного оперативного персонала по восстановлению электроснабжения в ходе проведения тренировки были оценены на отлично.

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6 сентября 2018 года в ситуационном зале ГУ МЧС России по Новосибирской области министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области были заслушаны доклады по итогам командно-штабной тренировки и готовности к прохождению ОЗП представителей энергетических компаний региона, в частности, заместителя технического директора по оперативно-технологическому управлению АО «РЭС» Александра Шабалина.

Рабочая группа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ЖКХ и энергетике комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности правительства Новосибирской области определила, что цели тренировки достигнуты, а участники получили практический опыт по взаимодействию при ликвидации аварийной ситуации на объектах электросетей и ЖКХ городов и районов Новосибирской области.