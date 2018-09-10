Александр ЕВСТИГНЕЕВ: Реализация принципа доступности качественной медицинской помощи является приоритетной задачей современной медицины

СЕГОДНЯ 05:45 2018-09-10T06:06:45+03:00

Основатель сети медицинских центров «Сердолик» Александр Евстигнеев: - Меня всегда удивляет, почему в компаниях есть штатные электрики, сантехники, а вот штатного врача нет Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Ни для кого не секрет, что дела в современном российском здравоохранении складываются сейчас не самым лучшим образом. Очереди в поликлиниках, острая нехватка специалистов - все это делает медицинскую помощь менее доступной. А меньше болеть люди, конечно, не стали - скорее, больше. Об этой проблеме, а также о набирающей обороты «медицине в офисе» мы поговорили с основателем сети медицинских центров «Сердолик» Александром Евстигнеевым.

- Александр Владимирович, насколько ново это явление - когда врач прикреплен к какой-то отдельной компании и занимается здоровьем ее сотрудников?

- Старая добрая советская медицина была построена на как раз такой системе. В СССР на многих, даже на небольших предприятиях была своя штатная медицинская единица. На больших заводах были медико-санитарные части, в аэропортах - своя медицинская структура и т. д. Когда мы сейчас начали развивать эту тему, то поняли, что нашим врачам проще приехать к клиентам в офис, чем по одному привозить их к нам. И тогда стало понятно, что одной из главных проблем в современном российском здравоохранении является не полное отсутствие медицины, а ее труднодоступность. Люди, имея определенные жалобы, не попадают к специалистам нужного профиля. Необходимо не человека «тащить» к врачу, а постараться медицину довести до человека - туда, где он находится большую часть своего времени, то есть на место его работы. И это не изобретение велосипеда.

Доступность врача – настоящий бич современной медицины.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- И с какими проблемами подобная «медицина в офисе» поможет справиться?

- Самая очевидная из них - это, конечно, сезонные эпидемии инфекционных заболеваний. Тот же самый грипп. В этом случае внутренняя медицинская служба может своевременно организовать профилактические меры на предприятии, допустим, в виде прививочной кампании. Врач, знающий состояние здоровья сотрудников может грамотно определить, кому можно вакцинироваться, а кому нельзя.

- Для работника, конечно, это большой плюс. А какая выгода работодателю? Ему же придется оплачивать работу врача - а это расходы.

- Все очень просто. Например, врач может оперативно выявить в коллективе больного человека и принять меры. Сейчас происходит так: заболевший человек в 80% случаев продолжает ходить на работу, потому что боится ее потерять. И таким образом он заражает своих коллег, что приводит к распространению инфекции - и к экономическим последствиям для всей организации. Также врач может провести все санитарно-гигиенические мероприятия по предупреждению развития эпидемии. Результат такой работы - многомиллионная экономия, выражаемая в рублях. Возьмем, к примеру, крупный банк, в головном офисе которого работают приблизительно 2 тысячи человек. При эпидемии гриппа пять-шесть зараженных работников, появившихся в офисе, могут спокойно за неделю «выкосить» половину людей. А это критичная потеря.

Врач на предприятии может оперативно отреагировать на жалобы работников.

- Но ведь врач на предприятии может выявлять не только инфекционные заболевания, которые выключают работника на неделю-две из рабочего процесса, но и другие болезни?

- У современного человека можно найти много хронических заболеваний, протекающих с разной степенью остроты. Почему наращивается в СМИ реклама обезболивающих? А все просто. Люди все чаще испытывают болезненность в разных частях тела. Болит спина, голова, шея... Но вместо того, чтобы обратиться к врачу («это долго и дорого»), люди принимают обезболивающее и «глушат» болезненные симптомы, подчас, очень серьезных заболеваний. Поэтому еще одной серьезной проблемой здравоохранения является слабая выявляемость тяжелых заболеваний на начальных этапах. Что-то кольнуло, стрельнуло, но человек, понимая, что ему предстоит, чтобы получить консультацию того или иного специалиста, просто выпивает условную таблетку и двигается дальше. А потом мы получаем инфаркты, инсульты, онкологические заболевания в третьей и четвертой стадиях. Если же медицинскую помощь можно получить оперативно, так как она доступна, то человеку в принципе проще зайти к врачу и сказать: «Доктор, у меня под ребром начало часто покалывать…». И нормальный специалист поймет, в чем проблема: или спину защемило, потому что человек сидит в одной позе, - «кресельная болезнь», или начинает проявляться какое-то серьезное заболевание.

- Если обобщить все вышесказанное, чем может помочь компании подобная корпоративная медицина?

- Во-первых, появится реакция на критические состояния. Травмы, отравления, инфаркты, инсульты… Это те заболевания, у которых есть правило «золотого часа», то есть если на них быстро и правильно среагировать, то последствия для здоровья будут минимальны. Также врач будет заниматься в коллективе профилактикой инфекционных заболеваний, проводя вакцинацию и наблюдение. Выявлять и наблюдать за течением хронических заболеваний сотрудников. Следить за гигиеной труда. Все это выражается в конкретных сэкономленных или приобретенных рублях для компании. Меня всегда удивляет: почему в компаниях есть штатные электрики, сантехники и т. д., а вот штатного врача нет? Сейчас мы работаем с двумя крупными банками, производственным предприятием и финансовой компанией. Наши партнеры очень довольны, в том числе и экономическим результатом от работы штатного врача, и планируют только расширять услуги медкабинета.

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