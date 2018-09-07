2018-09-07T10:22:02+03:00
Экономика

МТС и Высшая школа экономики запустили конкурс предпринимательских проектов для студентов Новосибирска

Компания МТС и бизнес-инкубатор Высшей школы экономики объявляют о старте конкурса студенческих бизнес-проектов HSE{Business}Cup-2018
Поделиться:
Цель совместного проекта МТС с Бизнес-инкубатором ВШЭ - поощрить развитие инновационных и предпринимательских проектов, созданных силами студентов.Цель совместного проекта МТС с Бизнес-инкубатором ВШЭ - поощрить развитие инновационных и предпринимательских проектов, созданных силами студентов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В рамках конкурса, МТС предлагает командам оплачиваемую стажировку в компании, грант на развитие бизнеса в 150 тысяч рублей и возможность попасть в акселератор МТS StartUp Hub. От ВШЭ команды могут получить 200 тысяч рублей на реализацию проекта.

Для участия в программе необходимо собрать команду минимум из двух человек, один из которых имеет технический бэкграунд, и подать заявку в формате инвестиционной презентации. Часть команды должна быть представлена студентами бакалавриата или магистратуры ВШЭ любого кампуса. Допускается участие в проекте сотрудников Высшей школы экономики, а также студентов и сотрудников сторонних организаций.

Набор открыт по пяти бизнес-направлениям:

финтех,

► искусственный интеллект,

► технологии в управлении персоналом (HRtech),

► цифровая медицина

► онлайн-образование.

Заявки на участие принимаются до 3 октября включительно. Со всеми подробностями о правилах участия и требованиях к участникам можно ознакомиться на inc.hse.ru

В октябре текущего года представители корпоративного акселератора MTS StartUp Hub и ВШЭ отберут 10 стартап-команд, которые пройдут предакселерационную программу в бизнес-инкубаторе ВШЭ при экспертной поддержке МТС. В рамках программы участники должны исследовать рынок, создать MVP продукта и протестировать его на первых клиентах. Параллельно с этим студенты получат возможность оплачиваемой стажировки в МТС.

По итогам программы, которая завершится в феврале 2019 года, участники выступят с презентациями перед менеджментом МТС, внешними инвесторами и потенциальными заказчиками, в результате чего лучшие проекты получат грант в 150 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Цель совместного проекта МТС с Бизнес-инкубатором ВШЭ - поощрить развитие инновационных и предпринимательских проектов, созданных силами студентов, оказать им поддержку и интегрировать лучшие идеи в экосистему МТС.

Второй год Бизнес-инкубатор ВШЭ поддерживает студенческие проекты не только финансово, но и прокачивая команды с точки зрения реальной экспертизы и практических знаний. В этом году партнером инициативы выступает MTS StartUp Hub, коллеги готовы вкладывать ресурсы и время в подготовку команд и поддержать молодые проекты. Лучших компания пригласит к участию в своем корпоративном акселераторе.

На правах рекламы

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара: «Молоко, ау!»
Несмотря на страшную занятость, подмосковный фермер Олег Сирота продолжает вести свой дневник. В свежей части записей он запускает новый котел, проводит масштабную модернизацию сыроварни, а вместе с этим обретает новые проблемы
Новости 24
Новый дорожный знак: для новосибирских ежей сделали пешеходный переход
«Пелемёты» привлекли внимание чиновников
Собака устроила игры со спасателями в коллекторе под Бугринским мостом
Мурашки по коже: сибиряк снял мистическое видео Новосибирска
Для Новосибирской области закупят 45 школьных автобусов и 15 автомобилей скорой помощи
На участке дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» завершен капремонт
Хоррор по-новосибирски: женщина с окровавленным лицом и руками звала с балкона на помощь
Новосибирец с татуировкой на затылке пропал после своего 25-летия
В центре на статуе Ленина нарисовали фашистскую свастику
«Дорогой фаст-фуд»: McDonald’s выиграл суд и получит около 30 миллионов от мэрии Новосибирска
В жизни на него вообще не похож: новосибирская модель снялась с двойником Путина из Comedy Club
Сбежал от ответственности: новосибирец сбил беременную девушку и скрылся с места ДТП
Погода в Новосибирске на день: 7 сентября потеплеет до плюс 20 градусов
Почитать не получилось: девушка смутила прохожих своим танцем у библиотеки
600 жителей Новосибирской области получат новое жилье по программе переселения
Опять двойня: сибирячка, родившая сиамских близнецов, вновь стала мамой
Итоги поездки главы Новосибирской области в Пашино: бассейн необходимо восстановить, ремонт больницы ускорить
В Новосибирской области с клиентами МФЦ начали разговаривать роботы
«Танцует как девчонка»: сибиряка осудили в Интернете за женственное вог-видео
Только чтобы без машины не остался: пенсионерка заплатила 100 тысяч по алиментам за сына- должника
Помощник экс-депутата получил трое суток за избиение блогера
«Пелемётом» - по фашистам»: На аллее Героев Советского Союза разместили плакаты с грубыми ошибками
Женщин увозят с работы на скорой: в Новосибирске количество пострадавших в аварии с автобусом и джипом увеличилось
Бизнес-вумен: сибирячка с дочками прятала героин в пачках от мороженого
Экипаж так решил: самолет до Москвы вынужденно сел в «Толмачево»
Неудачно прыгнул в воду: новосибирец ударился головой в прыжке со скалы на Горской