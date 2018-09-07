МТС и Высшая школа экономики запустили конкурс предпринимательских проектов для студентов Новосибирска

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-07T10:22:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках конкурса, МТС предлагает командам оплачиваемую стажировку в компании, грант на развитие бизнеса в 150 тысяч рублей и возможность попасть в акселератор МТS StartUp Hub. От ВШЭ команды могут получить 200 тысяч рублей на реализацию проекта.

Для участия в программе необходимо собрать команду минимум из двух человек, один из которых имеет технический бэкграунд, и подать заявку в формате инвестиционной презентации. Часть команды должна быть представлена студентами бакалавриата или магистратуры ВШЭ любого кампуса. Допускается участие в проекте сотрудников Высшей школы экономики, а также студентов и сотрудников сторонних организаций.

Набор открыт по пяти бизнес-направлениям:

► финтех,

► искусственный интеллект,

► технологии в управлении персоналом (HRtech),

► цифровая медицина

► онлайн-образование.

Заявки на участие принимаются до 3 октября включительно. Со всеми подробностями о правилах участия и требованиях к участникам можно ознакомиться на inc.hse.ru

В октябре текущего года представители корпоративного акселератора MTS StartUp Hub и ВШЭ отберут 10 стартап-команд, которые пройдут предакселерационную программу в бизнес-инкубаторе ВШЭ при экспертной поддержке МТС. В рамках программы участники должны исследовать рынок, создать MVP продукта и протестировать его на первых клиентах. Параллельно с этим студенты получат возможность оплачиваемой стажировки в МТС.

По итогам программы, которая завершится в феврале 2019 года, участники выступят с презентациями перед менеджментом МТС, внешними инвесторами и потенциальными заказчиками, в результате чего лучшие проекты получат грант в 150 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Цель совместного проекта МТС с Бизнес-инкубатором ВШЭ - поощрить развитие инновационных и предпринимательских проектов, созданных силами студентов, оказать им поддержку и интегрировать лучшие идеи в экосистему МТС.

Второй год Бизнес-инкубатор ВШЭ поддерживает студенческие проекты не только финансово, но и прокачивая команды с точки зрения реальной экспертизы и практических знаний. В этом году партнером инициативы выступает MTS StartUp Hub, коллеги готовы вкладывать ресурсы и время в подготовку команд и поддержать молодые проекты. Лучших компания пригласит к участию в своем корпоративном акселераторе.

На правах рекламы