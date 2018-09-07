Обувное предприятие «КОРС-К» презентовало новую коллекцию обуви «Весна - Лето 2019»
- Ежегодно нами разрабатываются две сезонные коллекции: демисезонная и зимняя. Обновляем коллекции новыми фасонами колодок и подошв. Обувь изготавливаем «для всей семьи»: женскую, мужскую, школьную для девочек и мальчиков и дошкольную, - рассказал руководитель предприятия Виктор Казаков. - Приоритетное направление - повседневная обувь класса комфорт. Модели отшиваются на колодках и подошвах проверенных поставщиков, обувь адаптирована к анатомическим особенностям стоп нашего региона, которые отличаются большей полнотой, чем, например, в европейской части нашей страны. Срок эксплуатации нашей обуви - не менее 5 лет, он напрямую зависит от качества использованных материалов.
На российском рынке продукция торговой марки «КОРС» представлена 36 регионах России. Страны экспортных поставок: Монголия и Казахстан.
НАША СПРАВКА
Обувное предприятие «КОРС» - новосибирский производитель обуви. В составе предприятия - обувное производство, химико-технологическая лаборатория, дизайн-центр. Обувь «КОРС» - неоднократный победитель конкурса «100 лучших товаров России», Лауреат конкурса «Новосибирская марка», отмечена Золотыми знаками «Всероссийская марка. Знак качества XXI века». Обувь относится к среднему ценовому сегменту.
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