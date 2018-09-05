2018-09-05T09:29:43+03:00
Экономика

ВТБ предлагает клиентам «Время Мультивпечатлений»

Акция позволит клиентам банка стать обладателями ценных призов, ежедневно совершая привычные для себя покупки по карте
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Принять участие в акции могут владельцы дебетовых и кредитных карт VISA, включая передовой продукт банка – «Мультикарту».Принять участие в акции могут владельцы дебетовых и кредитных карт VISA, включая передовой продукт банка – «Мультикарту».
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ВТБ совместно с VISA запускает новую годовую акцию - «Время Мультивпечатлений», которая позволит клиентам банка стать обладателями ценных призов, ежедневно совершая привычные для себя покупки по карте.

Принять участие в акции могут владельцы дебетовых и кредитных карт VISA, включая передовой продукт банка – «Мультикарту». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте multilife.vtb.ru и создать свое уникальное Мультивпечатление – комбинацию из двух предложенных категорий: рестораны, путешествия, спортивные события и множество других впечатлений.

Чтобы претендовать на выигрыш, в течение сезона необходимо совершить минимум 10 транзакций в месяц от 500 рублей для оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях и интернет-магазинах. Призом по результатам акции станет выбранное Мультивпечатление либо денежное вознаграждение.

Акция продлится до 30 июня 2019 года. В течение года она будет проведена трижды: в осенний сезон продлится до 28.10.18г., в зимний – с 26.11.2018 по 24.02.2019 гг. и в летний период - с 25.03.2019 по 30.06.2019 гг.

- За год с момента запуска мы выпустили более трех миллионов «Мультикарт». Она стала настолько популярна среди наших клиентов, что мы решили запустить для них специальную акцию, - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.Каждый участник имеет возможность выиграть путешествия на автомобиле премиум-класса по нескольким странам, дегустации в европейских гастрономических ресторанах, морские круизы, билеты в ВИП-ложу на различные мероприятия и многое другое. Призовой фонд акции составил более 12 млн рублей.

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