Сибирский фестиваль бега 2018: программа фестиваля и какие улицы перекроют

СЕГОДНЯ 22:06 2018-09-05T22:09:02+03:00

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Сибирский фестиваль бега 2018 пройдет 8 сентября на площади Ленина. Спортивный фестиваоль проходит уже в 21 раз и посвящен памяти Александра Раевича.

ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ: ПЕРВЫЙ ЗАБЕГ - НА НАБЕРЕЖНОЙ

Кто такой Раевич и почему в честь него назван фестиваль? Так звали прославленного советского тренера. В молодости он сам занимался спортом — десятиборьем, но из-за травмы из него ушел. Так Раевич занялся тренерской работой. В конце 70-х в Новосибирске появилась целая команда спортсменов, которых назвали «группой Раевича», они занимались бегом на длинные дистанции — более 400 метров. Подопечные тренера достигли такого мастерства, что вошли в сборную СССР и стали призерами многочисленных турниров и чемпионатов. В 1992 году Александра Раевича не стало, как не стало уже и СССР. Времена были трудные, но подопечные тренера продолжали мечтать о соревнованиях, хотя бы местного масштаба. Провести марафон в городе то время было роскошью, слишком много затрат. Тогда ученики Раевича и придумали полумарафон. Первый забег состоялся в 1997 году, дистанция — четыре круга по набережной. На следующий год мероприятие повторили, но уже с припиской — это не просто забег, а полумарафон в память о любимом тренере.

Сейчас мероприятие уже носит название Сибирский фестиваль бега — Новосибирский полумарафон памяти Александра Раевича.

УЧАСТНИКИ: СПОРТСМЕНЫ, МЛАДЕНЦЫ И РОЛЛЕРЫ

Уже традиционно на фестиваль съезжаются легкоатлеты со всей страны. Например, несколько раз в забеге побеждал житель Кемеровской области Анатолий Рыбаков. В тройку победителей попадал и его брат-близнец Евгений. Участвуют в соревновании и легкоатлеты из-за рубежа — из Кении, США, Эфиопии, Нигерии, Германии. В этом году уже зарегистрировались 1 260 участников, оплативших стартовый взнос.

— Для более четкого и корректного хронометража результатов участников полумарафонской дистанции введена система одноразовых чипов Mylaps, используемая на всех крупнейших легкоатлетических стартах, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Всего организаторы ожидают более 12 тысяч человек на марафоне. В прошлом году эта цифра была 10 000 человек.

Традиционно в фестивале выступают не только профессиональные спортсмены, но и обычные жители. Причем соревнования есть для разного возраста, например, проводят в том числе «чемпионат ползунков» для грудничков. Для подростков будет интересен заезд роллеров.

Соревнования ждут и роллеров.Фото: Влад КОМЯКОВ

ПРОГРАММА СИБИРСКОГО ФЕСТИВАЛЯ БЕГА

10.00 — начало мероприятия;

10.40 — 10.55 — официальная церемония открытия фестиваля.

Дистанции массовых забегов:

11.00 — старт забега на 1500 м для девочек 2004 года рождения и моложе

11.20 — старт забега на 1500 м для мальчиков 2004 года рождения и моложе

11.45 — старт забега на 3600 м для девушек 2001-2003 года рождения

12.05 — старт забега на 3600 м для юношей 2001-2003 года рождения

XXI Новосибирский полумарафон Александра Раевича:

13.00 — старт забега на дистанцию 21097,5 м для женщин

13.07 — старт забега на дистанцию 21097,5 м для мужчин

Необычные забеги:

10.00 — 11.00 — для самых маленьких спортсменов возле Краеведческого музея состоится Чемпионат ползунков.

Забег предстоит и самым маленьким.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

9.00 — 16.00 — на Вокзальной магистрали будут проводиться соревнования «Lazer run» — бег с 2, 3, 4 огневыми рубежами

17.00 — на сцене напротив оперного театра начнется выступление группы «Хор Турецкого». На сцену также выйдут студенты, которые вместе с хором исполнят студенческий гимн Gaudeamus. Дело в том, что 8 сентября в Новосибирске также пройдет Парад студентов.

Вечером организаторы пообещали фейерверк.

Важно! Если собираетесь бежать, то не забудьте получить справку у врача о том, что вы здоровы и допускаетесь на дистанцию. Справка должна быть выдана доктором не ранее 8 июня 2018 года.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ?

Временно будут недоступны дороги в Центральном районе Новосибирска. Власти просят отнестись автомобилистов с пониманием:

— Это — важное событие для города. Мы прекрасно понимаем, что перекрыть на весь день центр города — непростая задача. Фестиваль бега заслуживает внимания. Это подчеркивает его статусность и значимость, — считает Алексей Толоконский, начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.

Итак, 8 сентября с 7.00 до 19.00 будет закрыто движение по улицам Центрального округа. Ограничения вводятся по следующим направлениям.

По Красному проспекту — от ул. Гоголя до ул. Советской;

по ул. Ядринцевской — от ул. Мичурина до Красного проспекта;

по ул. Депутатской — от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

по Вокзальной магистрали — от проспекта Димитрова до ул. Советской;

по ул. Орджоникидзе — от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Ленина — от ул. Советской до площади им. Ленина;

по Октябрьской магистрали — от ул. Каменской до Красного проспекта;

по ул. Кирова — от ул. Восход до ул. Каменской;

по ул. Щетинкина — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Максима Горького —от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Чаплыгина — от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Октябрьской — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Коммунистической — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Свердлова — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Сибревкома — от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

по ул. Спартака — от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Каинской — от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.