В Новосибирске праздник знаний превратился в день новоселий
1 Сентября стал очень ответственным днем не только для ребят, учителей и родителей, но и для мэрии города и строителей. В этом году к этому сроку в Новосибирске сдали три новые школы!
- Первая - школа № 82 в Дзержинском районе - распахнула двери после реконструкции и возведения пристройки. Вторая - школа № 214 в Первомайском районе, в микрорайоне Весенний. Это самая большая и современно оборудованная в нашем городе, - рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - И третья - совершенно уникальная школа № 37 для глухих и слабослышащих детей.
Последнюю, кстати, лично проверила министр просвещения России Ольга Васильева и отметила:
- Я думаю, что сегодня это, безусловно, одна из лучших коррекционных школ для слабослышащих детей в Сибирском федеральном округе и не только в нем.
Анатолий Локоть на всех торжественных линейках поздравил и ребят, и родителей, и педагогов с замечательным событием и поделился ближайшими планами.
- Мы строим новые школы в микрорайонах Чистая Слобода, Плющихинский, Южно-Чемской, Родники. Решается вопрос финансирования реконструкции и строительства пристройки к школе № 51 в микрорайоне Стрижи. Такая работа для нас - в приоритете. Ведь каждое школьное новоселье - это решение сложнейшей проблемы того или иного микрорайона.
Особые слова благодарности мэр посвятил учителям:
- Уважаемые учителя! Своей поддержкой и знаниями вы помогаете ученикам стать самостоятельными, активными, открытыми миру молодыми людьми. Победы новосибирских ребят в конкурсах и олимпиадах, высокие баллы ЕГЭ - это ваш успех. Спасибо вам! Новые школы и технологии, несомненно, хорошо, но главное - уровень преподавания. В образовательном процессе важны как интеллектуальное, так и физическое и нравственное воспитание. Мы должны над этим работать, эти направления должно входить в образовательную систему. В сфере образования перед нами поставлены большие задачи, но я уверен, что вместе мы справимся!
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