2018-09-05T19:44:37+03:00
Общество

В День соседей в Троллейном жилмассиве открыли новую спортплощадку

Праздник пришелся по душе и взрослым, и детворе
Александра БРУНЯ
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На празднике детям рисовали аквагрим, устраивали конкурсы и раздавали сахарную вату.На празднике детям рисовали аквагрим, устраивали конкурсы и раздавали сахарную вату.Фото: Александра БРУНЯ
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Во дворе дома по улице Киевской раскинулись цветные палатки, зазывали угощениями столы, звучала музыка и детский смех. Так дружно и весело жители решили отпраздновать День соседей и открытие спортивной площадки. Несмотря на тучки и капризный дождик, на полянке яблоку негде было упасть!

- Организация ТОС выиграла грант мэрии Новосибирска «Доступный спорт» на строительство спортивной площадки. Были установлены тренажеры, а по программе софинансирования - и волейбольная площадка, - рассказала председатель совета ТОС «Троллейный» Зинаида Шершова о нововведениях во дворе. - В День соседей у нас всегда проходит и праздник урожая. Посмотрите, какая красота! Мы угощаем друг друга, всех желающих и наших дорогих гостей.

Каждый год во дворе проводят и праздник урожая. Фото: Александра БРУНЯ

Каждый год во дворе проводят и праздник урожая.Фото: Александра БРУНЯ

Нужно сказать, что урожай в этом году выдался отменный. Шикарные тыквы, кабачки, морковь… Побаловали хозяйки гостей и вкусной выпечкой. А детям на празднике было особенно весело. Длинная очередь выстроилась к палатке с бесплатной сахарной ватой, а также к большому надувному батуту. Пока ждали начала программы, ребята опробовали возможности новеньких тренажеров.

- Спортивная площадка - только начало, - заверил заместитель Совета депутатов города Новосибирска Юрий Зарубин. - С председателем ТОС у нас есть идея создать здесь мощный детско-спортивный комплекс, потому что место позволяет, и возможности есть, и деньги под подобные наказы тоже имеются. Будем развивать этот двор!

Юрий Зарубин.

Юрий Зарубин.

Народный избранник Юрий Федорович - всегда желанный гость на подобных праздниках, да он и сам не скрывает: очень любит посещать такие мероприятия.

- Название праздника говорит само за себя - День соседей… Это общение, взаимоуважение, поддержка. Чем чаще люди будут общаться, разговаривать, хорошо относиться друг к другу, тем меньше будет зла в мире и больше - доброты, открытости и желания откликнуться на чужую беду и помочь. Ради этого такие праздники и проводятся.

В торжественной части мероприятия депутат вручил несколько грамот и подарков местным жителям. А перед гостями с зажигательными песнями выступил хор организации ТОС «Радуга», которому 14 лет.

- Я пришла сюда с пятилетним сыном Макаром. Детям такие праздники очень интересны. Пообщаться хочется: мы так редко все вместе видимся, - поделилась местная жительница Ольга Мисяченко.

Пока мы разговаривали, Макар уже обзавелся красивым аквагримом на щеке, а также большой порцией сахарной ваты. Праздник однозначно удался, и его метко подытожила в разговоре с нами председатель ТОС «Троллейный» Зинаида Шершова:

- Чтобы всем нам хорошо здесь жилось, нужно быть неравнодушным.

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