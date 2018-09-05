Дмитрий Асанцев: Новая школа просто восхищает

СЕГОДНЯ 19:37 2018-09-05T19:40:59+03:00

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День знаний стал настоящим праздником для новосибирцев. В городе открылось сразу несколько школ, в том числе и в Первомайском районе. Причем школа № 214 стала самой большой и сможет принять 1250 ребятишек.

- Сегодня мы открыли одну из самых крупных и самых современных школ в Новосибирске.

Она просто восхищает. Удивляет, насколько школа оборудована, насколько все продумано для детей. Сравнивая с моими школьными годами, могу сказать, что понимаю, как изменился уровень организации учебного процесса, - отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. - Я уверен, что и преподаватели здесь очень высокого уровня. И все это вызывает гордость. Отрадно, что в школе особое внимание будут уделять физическому воспитанию. А это здоровье, уверенность в себе, психологическая уверенность, формирование внутреннего стержня, духа.

Дмитрий Асанцев.

И действительно - в школе целых четыре спортивных зала, а также полноценный бассейн!

- Открыты и классы по самбо. Я уверен, что тренеры научат ребят не только силе и ловкости, но и привьют им в том числе и устойчивые моральные принципы. Потому что тело человека, занимающегося единоборствами, через какое-то время становится, по сути, оружием, и очень важно умение правильно его применять или не применять. Дети должны это понимать, - подчеркнул депутат. - Спорт помогает стать более крепкой личностью, а наша страна всегда отличалась очень сильным духом, и то, что сейчас этому уделяется большое внимание, - просто замечательно.

На открытии школы собралось огромное количество народу. Помимо учеников и их родителей пришли и жители микрорайона Весенний. И понятно почему -строительство учебного заведения было для них особенно важно. Это был наказ депутатам.

- Для Первомайского района это просто грандиозное событие, - считает депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Дамаев. - В прошлом году в Первомайском районе открылась школа. В этом году - тоже, причем самая крупная в городе. Это как сон! Школа соответствует всем требованиям к современному образовательному процессу. Здесь есть все, чтобы дети раскрывали свой творческий потенциал.

Дмитрий Дамаев.

Перед открытием школа прошла несколько инспекций и тщательные проверки.

- Меня впечатлили кабинеты химии, биологии, физики. Они просто космические. Думаю, не за горами успехи наших учеников на районных, городских и даже всероссийских олимпиадах, - надеется депутат. - Научно-материальная база, которая заложена здесь, - колоссальна. Детям нужно просто приходить и отдаваться учебному процессу. Актовый зал может вместить некоторые школы целиком - около 500 человек.

Отметил депутат и благоустройство школы.

- Здесь есть все, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Сейчас не просто так говорят, что учебный процесс во многом зависит от того, как чувствует себя ребенок, - говорит Дмитрий Дамаев. - Если ученик чувствует себя комфортно, ему нравится ходить в школу, учиться, то из него получается полноценный, всесторонне развитый гражданин.

Депутаты поздравили детей и родителей, а также всех жителей Первомайского района с открытием новой школы, которая дружелюбно распахнула двери для своих первых учеников.