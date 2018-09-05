Екатерина Митряшина: «В обновленной школе желаю ученикам получать только четверки и пятерки»

СЕГОДНЯ 19:33 2018-09-05T19:37:02+03:00

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Первое сентября в этом году в Дзержинском районе стало настоящим народным праздником. И не только потому, что счастливые родители и дети вместе со всей страной отметили День знаний, но и потому, что многие ребятишки встретили праздник в обновленной школе.

- Наказ по капитальному ремонту и реконструкции школы № 82 был дан мне в 2015 году, - рассказала депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Митряшина. - Хотя речь о необходимости капитального ремонта здания велась с 2005 года.

Школа, которая в этом году отпразднует свое 80-летие, раньше была военным госпиталем, затем женской гимназией. В общем, стены, сложенные из сибирской сосны, повидали многое. Крепкое дерево служило верой и правдой, но и оно невечно. Перекрытия и электрика начали выходить из строя.

- Школа находилась в аварийном состоянии. Все перекрытия давно пришли в негодность, на втором этаже учителя вынуждены были во время каждой перемены организовывать детей, особенно первоклассников, чтобы они не то что не прыгали и не бегали - ходили бы очень осторожно: пол мог просто провалиться. Электрика тоже не выдерживала никакой критики. А последний этаж был закрыт для занятий, - вспоминает депутат.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Митряшина вместе с гостями разрезала ленточку на открытии школы. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

Ждать дольше было невозможно, пришлось срочно принимать меры и искать выход из положения.

- Благодаря совместной работе правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска и депутатов Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области было принято решение: закрыть школу на капитальный ремонт, - говорит Екатерина Митряшина. - Спустя два с половиной года мы видим результат - современную, просторную школу. В классах все сделано по нормативам: сейчас между партами и доской очень большое расстояние - не так, как раньше было. Плюс ко всему появился современный спортивный зал. В школе есть все, чтобы дети росли, развивались, получали знания и стали достойными гражданами нашего государства. Ждем от ребят только пятерок и четверок, а также много медалей.

В такой современной школе учиться будет не только легко и интересно, но и удобно.

- То, что строительная компания из имеющейся постройки смогла сделать такое грандиозное сооружение - просто фантастика! - не скрывает эмоций депутат.

Первого сентября обновленная школа распахнула двери перед ребятами. В этом году здесь приняли шесть первых классов. На торжественной линейке директору школы вручили символический ключ от школы, а гости пожелали ребятам беречь свой дом знаний.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Школа № 82 была открыта 21 октября 1938 года. Стоимость реконструкции составила 105,2 миллиона рублей, на возведение пристройки было потрачено 294,6 миллиона рублей. В школе смогут обучаться более 700 детей, в том числе с особенностями здоровья, - ранее вместимость здания составляла 350 детей.