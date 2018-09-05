Андрей Травников: Формируйте историю школы своими успехами, дружбой на долгие годы вперед!

СЕГОДНЯ 19:27 2018-09-05T19:30:25+03:00

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В Новосибирской области в этом году первоклассниками стали более 36 тысяч ребят, многие из них теперь учатся в новых современных школах, например, в Первомайском районе. Здесь открылась школа № 214. Глава Новосибирской области Андрей Травников приехал поздравить учителей, детей, родителей и всех жителей района с этим событием.

На торжественной линейке было несколько сотен детей и их родителей. В этом году в новой школе в первом классе будут учиться 186 ребятишек, а это целых семь классов.

Волнительный момент для любого ученика - его первая линейка, тем более в новой, только что построенной школе, и глава региона поздравил всех с этим событием. Андрей Травников отметил, что если бы озвучил все свои пожелания, то не справился бы с этим и до вечера, поэтому остановился на трех моментах. Глава региона поздравил собравшихся с Днем знаний, с новосельем и днем рождения школы № 214.

- Сегодня пришло много гостей, и все мы хотим разделить этот праздник и эту радость с вами, - отметил глава Новосибирской области Андрей Травников. - Когда это прекрасное здание только строилось, мы все старались побывать здесь и увидеть, как продвигаются работы. Иногда беспокоились и поправляли строителей. А потом убедились, что 1 сентября новая школа вступит в строй. Хочется поздравить всех ребят нашего региона, которые в этом году будут учиться в новых школах. К 1 сентября мы успели ввести четыре новые школы, практически полностью обновить еще две. Более 6 тысяч ребятишек войдут в новые классы в этом году. Но школа № 214 - самая большая в Новосибирске.

Андрей Травников поблагодарил всех, кто был задействован в масштабном процессе строительства новой школы, в том числе федеральное правительство, за соответствующую программу, а также дал напутствие ребятам.

- Не просто бережно относитесь к своей школе. Формируйте ее историю своими успехами, дружбой, причем на долгие годы вперед, чтобы и через 20, и через 30 лет вы с радостью и благодарностью вспоминали открытие вашего учебного заведения, - пожелал глава региона.

Андрей Травников еще раз проконтролировал готовность новой школы к учебному году, осмотрел классы, пообщался с педагогами и родителями и остался доволен результатом, а также добавил, что в регионе с каждым годом будет все больше и больше новых современных школ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Школа № 214

Начало возведения - 2017 год

Готовность - 1 сентября 2018 года

Проектная мощность - 1250 человек

Стоимость строительства - 870 миллионов рублей (федеральный бюджет - 558 миллионов рублей, региональный - 273 миллиона рублей, городской - 39 миллионов рублей)

Состоит из 4 блоков

2 больших спортивных зала - 556,8 кв. м

1 малый спортивный зал - 166,6 кв. м

Хореографический зал - 166,6 кв. м

Актовый зал - 490 мест

Столовая - 626 мест

На территории: хоккейная, волейбольная, баскетбольная, геодезическая площадки, полоса препятствий, площадка изучения ПДД, 6 детских площадок с малыми формами для прогулок

Дополнительные секции: бальные и народные танцы, театральная и вокальная студии, школьный пресс-центр, секции по волейболу, баскетболу, самбо, хоккейной и лыжным гонкам, шахматный клуб, бассейн.