Президент - главе региона Андрею Травникову: Региональными властями проделана большая работа по реализации федеральных планов

СЕГОДНЯ 19:24 2018-09-05T19:27:40+03:00

Владимир Путин: - Надеюсь, все наши планы будут реализованы в срок и с должным качеством. Фото: Правительство Новосибирской области

Президент России встретился с главой Новосибирской области, а также выступил на пленарном заседании форума «Технопром-2018»

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Во время своего визита в Новосибирскую область Президент России Владимир Путин успел сделать многое. Среди главных мероприятий - рабочая встреча с главой региона Андреем Травниковым и участие в пленарной сессии «Наука как индустрия» международного форума «Технопром».

- Вы уже работаете девять месяцев, - начал Владимир Путин встречу с главой Новосибирской области Андреем Травниковым. - Как вы оцениваете результаты своей работы за это время? И какие основные цели видите в перспективе?

- Из текущих задач и вопросов каких-то острых, беспокоящих - нет, - ответил на вопрос президента Андрей Травников. - В этом сезоне беспокоит, пожалуй, только ситуация в сельском хозяйстве из-за не очень благоприятной погоды. И все наши усилия сегодня направлены на формирование проектов будущего развития. Это и Новосибирский научный центр «Академгородок 2.0», о котором я вам доложил на выставке, и разработка новой

Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, в которой мы ставим перед собой амбициозную цель стать лучшим регионом для проживания и ведения бизнеса за Уралом. И конечно, безусловно, это реализация майского указа № 204 от этого года и достижение тех целей, которые вы обозначили в данном указе.

Как отметил глава региона, сейчас ключевые нацпроекты для Новосибирской области - это «Демография» и «Здравоохранение», а также большое внимание уделяется подготовке к чемпионату мира по хоккею среди молодежных команд в 2023 году. В свою очередь Владимир Путин похвалил работу Андрея Травникова по разрешению тяжелой ситуации в АПК, в частности, с зерном:

- Благодаря вашей инициативе основное количество полученного зерна удалось вывезти на экспорт. Объем вывезенного зерна по сравнению с позапрошлым годом увеличился в 21 раз: 200 тысяч тонн - это хороший показатель. И надеюсь, что и дальше вы будете так же активно поддерживать сельское хозяйство, селян, - подчеркнул глава страны.

Президент также отметил активную работу правительства региона по развитию транспортной инфраструктуры, разработке Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Особое внимание во время встречи было уделено проекту «Академгородок 2.0».

- Надеюсь, все наши планы будут реализованы в срок и с должным качеством. Могу также сказать, что региональными властями, научным сообществом проделана серьезная подготовительная работа для реализации этих планов, - отметил Владимир Путин.

Об особой роли науки в развитии страны говорил президент и на пленарном заседании форума «Технопром-2018».

- Сегодня именно знания и высокие технологии определяют эффективность экономики, позволяют кардинально повысить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность, - уверен глава государства. - По сути от передовых технологий, их эффективной разработки и быстрого внедрения зависит жизнеспособность целых обществ и государств, позиции стран в мире, особенно таких крупных государств, как Россия. Потому научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов.

Владимир Путин пожелал новосибирским ученым успехов, новых открытий и плодотворной работы, а региону в целом - активного развития.