2018-09-05T19:24:23+03:00
Общество

«Академгородок 2.0» - синоним лаврентьевского прорыва

На «Технопроме» обсудили, как привлечь молодых исследователей и создать научный центр мирового уровня
Татьяна СОЛОВОВА
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На «Технопроме» Андрей Травников подчеркнул: - Академгородок готов стать самым современным научным центром.На «Технопроме» Андрей Травников подчеркнул: - Академгородок готов стать самым современным научным центром.
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Международный форум «Технопром» в этом году в Новосибирске проходил в шестой раз и был посвящен науке в самом широком смысле слова. Эксперты обсудили важный момент: как развиваться исследовательским центрам, что необходимо сделать для поддержки молодых ученых.

ПО ПРИМЕРУ ЛАВРЕНТЬЕВА

Первая пленарная сессия была посвящена соответствующей теме «Притяжение талантов». Поучаствовали в ней глава Новосибирской области Андрей Травников, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко.

Вопрос, который обсудили эксперты, является одним из самых важных в работе научного центра: на что делать ставку - на создание среды, привлекательной для профессионалов из других регионов, или на подготовку своих ученых и изобретателей? Глава региона Андрей Травников уверен: особое внимание нужно уделять воспитанию своих молодых исследователей в регионе.

- Это уже было доказано создателями новосибирского Академгородка - Михаилом Алексеевичем Лаврентьевым и его единомышленниками, - отметил Андрей Александрович.

- Они смогли продемонстрировать всему миру: если на ограниченной территории создать высокую концентрацию научных сил, образования, добавив сюда и практику, то можно достичь невероятных результатов.

Для этого нужно обеспечить образовательную и научную деятельность материальной и технологической базой, отвечающей мировым стандартам. И, конечно, создать комфортную городскую среду для ученых, инженеров, предпринимателей: речь идет о новом жилье, школах, детских садах.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Почему необходимо уделить такое внимание развитию научного потенциала? Михаил Котюков напомнил, что согласно нацпроекту «Наука» объем научных разработок за шесть лет должен увеличиться в два раза. И здесь ключевая роль отводится нашему Академгородку.

- Новосибирский научный центр создавался как центр уникальных компетенций: научных, образовательных, производственных. Как донор интеллектуального капитала для всей страны. Именно так мы относимся и к нашей общей задаче, которая получила название

«Академгородок 2.0», - подчеркнул значимость проекта развития Новосибирского научного центра министр. - Многие объекты, заявленные в рамках проекта развития Новосибирского научного центра, являются уникальными, аналогов у них нет.

И Новосибирская область готова принять такой вызов.

- Объединив опыт прошлого и настоящего, воплотив его в проекте «Академгородок 2.0», Новосибирск получит все основания стать площадкой по отработке подобных моделей для применения на других территориях, - уверен глава региона Андрей Травников.

По предварительным расчетам, на реализацию проекта потребуется 500 миллиардов рублей. Но, как отметил помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, сибиряки готовы взяться за этот проект.

- У участников «Технопрома» есть амбиции, готовность реализовывать крупные проекты. На серьезном уровне обсуждаются качественные изменения и в научных исследованиях, и в создании новой инфраструктуры, в том, каким образом все это будет применено в жизни, в промышленном производстве, - говорит Андрей Фурсенко.

А это значит, что у «Академгородка 2.0» есть все шансы повторить успех проекта Михаила Лаврентьева.

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