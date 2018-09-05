Андрей Шимкив: «Знания, как жизненный опыт и бесценный капитал»

СЕГОДНЯ 19:17 2018-09-05T19:25:01+03:00

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Первое сентября в Сузунском районе отмечали по традиции с гостями. На «День знаний» в район приехал председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, который представляет в региональном парламенте интересы жителей Сузунского района.

Вначале он поздравил учащихся Сузунского филиала Колыванского аграрного колледжа. Ребята ждали гостя в обновленном спортзале, шумели, обсуждали, что делали летом и что готовит им новый учебный год.

— Сегодня учреждение входит в состав Колыванского колледжа. Конечно, это неправильно, когда «головное предприятие» находится за 300 километров, это создает сложности в оперативном управлении учебным процессом, — подчеркнул Андрей Шимкив. — Кроме того, здесь готовят водителей категории «В» и категории «С», и трактористов четырех категорий, то есть на всю технику, которая в селе необходима. При этом, несмотря на наличие в Сузуне автодрома ДОССАФ, ездить на занятия по автоделу и на сдачу экзаменов приходится в Колывань. Я думаю, мы решим вопрос и с присоединением к Черепановскому политехническому колледжу (расстояние от филиала 86 километров) и с занятиями на автодроме в Сузуне.

Депутат поздравил с началом нового учебного года учащихся колледжа на торжественной линейке, и отправился в Сузунскую школу №1. В ней был открыт первый в районе специализированный класс агротехнологического направления, а в этом году откроется и второй. С мая 2017 года началась и реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу».

— Когда мы начинали этот проект, верили, что мальчишек и девчонок заинтересует этот традиционно русский вид спорта, который учит побеждать без оружия всегда и во всем. Сегодня, здесь уже занимаются 90 учащихся первой школы и 160 ребят из других школ Сузуна, — рассказывает Андрей Шимкив. — Так что чемпионы у нас будут, не сомневаюсь.

Для создания достойных условий обучающихся потрудились и депутаты. В последние годы в сузунской школе №1 наведен порядок на пришкольной территории, школьный двор вымощен тротуарной плиткой, произведена замена большинства окон на пластиковые (остальные установят в нынешнем году), отремонтирован спортзал, оснащенный при поддержке Федерации самбо необходимым оборудованием. В стадии решения — вопрос с ремонтом кровли, на который требуется 9 миллионов рублей.

После школы №1 Андрей Шимкив успел побывать и на линейке в Бобровской средней школе. Она — особый пункт в его рабочей поездке, ведь 28 марта прошлого года здесь случилось чрезвычайное происшествие — на первом этаже рухнула часть стены. После этого региональные власти выделили около 132 млн рублей на ремонтные и восстановительные работы. То, что за последующие четыре месяца сделано в школе, иначе как чудом не назовешь. Школу практически реконструировали. Новый пищеблок не входил в программу ремонта, но на покупку нового оборудования Андрей Шимкив и Евгений Покровский выделили 875 тысяч рублей из своих депутатских фондов.

— Радует, что вопросы с финансированием удалось решить, и мы в итоге получили новейшую школу. Наверное, руководители всех сузунских школ хотят такую, но рушить ничего не надо, точно говорю, мы так постараемся отремонтировать, — заверил Андрей Шимкив.

Посетил депутат и школу в селе Шарчино, в общем, успел везде поздравить ребят, а также пожелал им учиться прилежно, на хорошие оценки и радовать родителей и учителей.

— Знания — это жизненный опыт и бесценный капитал, который обязательно пригодится здесь, на вашей родине, которой нужны молодые, квалифицированные специалисты, — заверил Андрей Шимкив.