Дешевле пешком: проезд в Новосибирске может подорожать сразу на шесть рублей

СЕГОДНЯ 17:38 2018-09-05T17:38:44+03:00

Почему проезд в Новосибирске может подорожать, нам рассказали чиновники

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Мэрия Новосибирска официально заявила: цены на проезд в Новосибирске надо повышать. Об этом в среду, 5 сентября, на заседании комиссии по городскому хозяйству совета депутатов высказался вице-мэр Данияр Сафиуллин.

- Надо принимать решение о повышении, - отрезал заместитель главы города.

Корреспонденты КП - Новосибирск вместе с Игорем Кудиным, председателем комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству, попытались разбираться, почему это так необходимо.

Вопрос №1

Когда последний раз менялся тариф?

Для начала – немного цифр: последний раз тариф на проезд в общественном транспорте в Новосибирске поднимали в феврале 2015 года. Тогда билеты в автобусах подорожали с 17 до 19 рублей, в троллейбусах и трамваях – с 17 до 18 рублей, в метро – с 18 до 20 рублей.

- Все, с того момента стоимость проезда не менялась, - объясняет Игорь Валерьевич. – А в экономике любого предприятия должна учитываться как минимум инфляция, и в соответствии с ней должны меняться расценки. А этого не происходит, и муниципальные перевозчики несут убытки.

Вопрос №2

Какие аргументы у перевозчиков?

Главный аргумент в пользу повышения тарифов у перевозчиков: состояние техники. Все мы помним старенькие автобусы, в которых зимой из щелей сквозит так, что даже в салоне зуб на зуб не попадает.

- Перевозчики объясняют, что большая часть их парка изношена, и ее нужно менять. Но на это без повышения тарифов у них не хватает средств, - подчеркивает Игорь Валерьевич.

Вопрос №3

Насколько и когда могут повысить цены?

- Оптимально была бы такая схема: если человек рассчитывается наличными, то тогда проезд для него стоит 24 рубля, если рассчитывается по единой транспортной карте – 21 рубль. Это бы стимулировало развитие системы безналичного расчета. Такой вариант устроит перевозчиков, - Игорь Кудин.

Как бы то ни было, окончательное решение будет принимать департамент по тарифам Новосибирской области. Если чиновники эту схему одобрят, то проезд может подорожать на пять – шесть рублей уже с января.

А КАК У НИХ?

Сколько стоит проезд в других городах?

Вот какие расценки на поездки в общественном транспорте в других городах:

Екатеринбург — 28 рублей

Омск — 22 рубля

Иркутск — 20 — 25 рублей