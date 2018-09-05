Дешевле пешком: проезд в Новосибирске может подорожать сразу на шесть рублей
Мэрия Новосибирска официально заявила: цены на проезд в Новосибирске надо повышать. Об этом в среду, 5 сентября, на заседании комиссии по городскому хозяйству совета депутатов высказался вице-мэр Данияр Сафиуллин.
- Надо принимать решение о повышении, - отрезал заместитель главы города.
Корреспонденты КП - Новосибирск вместе с Игорем Кудиным, председателем комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству, попытались разбираться, почему это так необходимо.
Вопрос №1
Когда последний раз менялся тариф?
Для начала – немного цифр: последний раз тариф на проезд в общественном транспорте в Новосибирске поднимали в феврале 2015 года. Тогда билеты в автобусах подорожали с 17 до 19 рублей, в троллейбусах и трамваях – с 17 до 18 рублей, в метро – с 18 до 20 рублей.
- Все, с того момента стоимость проезда не менялась, - объясняет Игорь Валерьевич. – А в экономике любого предприятия должна учитываться как минимум инфляция, и в соответствии с ней должны меняться расценки. А этого не происходит, и муниципальные перевозчики несут убытки.
Вопрос №2
Какие аргументы у перевозчиков?
Главный аргумент в пользу повышения тарифов у перевозчиков: состояние техники. Все мы помним старенькие автобусы, в которых зимой из щелей сквозит так, что даже в салоне зуб на зуб не попадает.
- Перевозчики объясняют, что большая часть их парка изношена, и ее нужно менять. Но на это без повышения тарифов у них не хватает средств, - подчеркивает Игорь Валерьевич.
Вопрос №3
Насколько и когда могут повысить цены?
- Оптимально была бы такая схема: если человек рассчитывается наличными, то тогда проезд для него стоит 24 рубля, если рассчитывается по единой транспортной карте – 21 рубль. Это бы стимулировало развитие системы безналичного расчета. Такой вариант устроит перевозчиков, - Игорь Кудин.
Как бы то ни было, окончательное решение будет принимать департамент по тарифам Новосибирской области. Если чиновники эту схему одобрят, то проезд может подорожать на пять – шесть рублей уже с января.
А КАК У НИХ?
Сколько стоит проезд в других городах?
Вот какие расценки на поездки в общественном транспорте в других городах:
Екатеринбург — 28 рублей
Омск — 22 рубля
Иркутск — 20 — 25 рублей