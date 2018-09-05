Новосибирские ученые придумали, как белорусским тракторам работать без топлива

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-04T14:38:52+03:00

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Форум «Технопром» в Новосибирске проходил уже в шестой раз, и по традиции Сибирь принимала гостей не только из соседних регионов, но и из других стран. Белоруссию представляла настоящая легенда промышленности и сельского хозяйства - Минский тракторный завод. Возле их площадки тысячи участников устраивали фотосессии: а как тут пройти мимо, если один из экспонатов - золотой трактор? Причем как в прямом смысле - из-за необычной краски, так и в переносном, а точнее, в практическом.

Дмитрий Белайц презентовал на «Технопроме» «золотой трактор» - МТЗ-82 .

- МТЗ-82 - это самая продаваемая модель Минского тракторного завода, - презентовал трактор Дмитрий Белайц, генеральный директор ООО «МТЗ-Сибирь». - Его очень ценят сибиряки, потому что этот трактор - как автомат Калашникова. Он доказал свою надежность: МТЗ-82 прост в эксплуатации, у него высокий клиренс, а это значит, что он без проблем проедет по любым полям.

А его сосед - 622-й трактор - имеет самое прямое отношение к России: собирался он на родине главы Новосибирской области Андрея Травникова, в Череповце.

Владимир Путин во время форума побывал на площадке Минского тракторного завода.

- Этот трактор - яркий пример того, что мы готовы предлагать новые модели, более универсальные, компактные, и организовывать производства, в том числе и сборочные, на территории России, - подчеркнул Дмитрий Белайц. - Шины на этом тракторе - уже российские, многие другие детали - тоже.

К слову, МТЗ на «Технопроме» представил еще технологию, которую специалисты завода разрабатывают с сибирскими учеными: в СО РАН трактор научили работать… без привычного для всех топлива.

- Технология проста: в каждом хозяйстве остаются отходы, которые на специальной установке перерабатываются в газ, - объясняет Дмитрий. - На этом газе и работает трактор. Получается, если установить такую установку, то экономия будет стопроцентной! Белорусские трактора уже участвуют в испытании новой технологии, и результаты - отличные.

Дмитрий Белайц - сам спортсмен, и высоко ценит спортивные достижения президента России.

Побывал на самой яркой сельскохозяйственной площадке и Президент России. Владимир Путин высоко оценил работу Минского тракторного завода. А Дмитрий Белайц заверяет, что сотрудничество завода с российскими регионами будет только укрепляться.