«Экипаж нам сообщает: в самолете дебошир» — полицейские удалили свой клип из-за обидных комментариев

СЕГОДНЯ 16:33 2018-09-04T16:33:11+03:00

Сотрудники транспортной полиции сняли в Новосибирске видео. Оно понравилось профессиональным артистам, но обычные зрители его злобно раскритиковали [видео]

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Транспортная полиция сняла клип о своей службе, но вскоре пришлось удалять его из интернета. Сотрудники полиции привычны к опасным преступникам и дебоширам, а вот терпеть едкие комментарии интернет-троллей оказалось тяжело.

Клип снимали для ведомственного конкурса: в Новосибирск съезжались транспортные полицейские со всей России. Были три этапа: спортивный, профессиональный и творческий. Сотрудники, привыкшие ловить злодеев, понимали, что с третьим могут быть сложности: певцов среди служивых — раз-два и обчелся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/667255" frameborder="0"></iframe> «Экипаж нам сообщает: в самолете дебошир» - полицейские сняли клип о своей службе.

Зато среди них, немногочисленных творческих сотрудников, оказалась Наталья Басова. Она — и начальник культурного центра в окружном управлении, и артист эстрады. Наталья придумала снять заранее клип — даже если в кадре полицейские не будут петь, зато зрители увидят службу. А вокал может идти фоном.

«Кто — на отдых, кто — по делу, кто летит со всей семьей. Мы стоим в аэропорте, охраняя ваш покой. Документы все в порядке, с виду — мирный пассажир. Экипаж нам сообщает: в самолете — дебошир». Песню о службе среди самолетов, поездов и кораблей написала сама Наталья. В таких местах и снимали сотрудников.

— Во время съемок даже были моменты, когда сотрудникам нужно было срочно выполнять свои обязанности. Снимали на вокзале и увидели, как ребенок потерялся, плачет… Сразу побежали помогать ему, — приводит пример Наталья Владимировна.

Вся работа — от идеи до воплощения — заняла пять дней. На конкурс успели! А там — профессионалы — заслуженные артисты и работники культуры. Им работа понравилась. В итоге у сибирской команды — второе место в общекомандном зачете.

Сотрудникам, что попали в кадр, конечно, хотелось увидеть, что получилось. Только для этого, говорит Басова, работу и выложили в сеть. Тут-то и накинулись тролли.

В сети и сейчас можно найти комментарии «показали, как не надо снимать», «у меня от этих одухотворенных лиц молоко прокисло», «ребята — как замороженные». Пришлось ролик удалять.

— Я — артистка, мне подобная реакция понятна. Но некоторые полицейские, которые снимались в этом ролике, не привыкли к такому вниманию, — объясняет автор.