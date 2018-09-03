Распоряжение Совета депутатов города Новосибирска
О созыве двадцать восьмой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
Совет депутатов города НовосибирскаФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:
От 24.08.2018 г. Новосибирск № 203-р
1. Созвать двадцать восьмую сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 26 сентября 2018 года в 10.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев
Еще больше материалов по теме: «Новости Совета депутатов города Новосибирска»