2018-09-03T12:21:41+03:00
Политика

Распоряжение Совета депутатов города Новосибирска

О созыве двадцать восьмой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
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Совет депутатов города НовосибирскаСовет депутатов города НовосибирскаФото: Влад КОМЯКОВ
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От 24.08.2018 г. Новосибирск № 203-р

1. Созвать двадцать восьмую сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 26 сентября 2018 года в 10.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев

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