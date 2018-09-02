Бездомный, жизнь которого пыталась изменить блогерша, украл деньги и снова сбежал на улицу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-01T18:27:48+03:00

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Еще три недели назад все СМИ наперебой рассказывали историю про блогершу из Новосибирска Лилию Шаповалову, которая круто изменила судьбу бездомного. Девушка встретила 52-летнего Сергея Белоглазова, когда он подошел к ней попросить мелочь:

— А у меня даже налички не было: 21 век, все с картами ходят, — признавалась Лилия. — Я Сергею Ивановичу и говорю: «Если я вам работу найду — вы готовы работать?». Он так обрадовался, начал говорить, что он сварщик. И мне его так жалко стало, и я решила помочь.

Фото до и после: преображение бездомного. Фото: Лилия Шаповалова.Фото: Андрей КОПАЛОВ

«ПЛАКАЛ ОТ БЛАГОДАРНОСТИ»

Девушка начала действовать: разместила в своем «Твиттере» трогательный пост:

— Если вдруг кто-то ищет сварщика, давайте попробуем организовать работу бездомному человеку. А найти Сергея Ивановича очень просто: он каждый вечер сидит у Аркады. Надеюсь, мы с вами способны на хорошие дела, а не только на тренды за лайки.

Пост Лили собрал сотни ретвитов, девушке стали присылать возможные варианты работы для Сергея Ивановича. А время было уже позднее — около полуночи…

— Мне прислали ссылку на объявление от Дмитрия: он строит коттеджи, и написал просто: «Дам жилье, еду и работу», — вспоминала Лилия. — И он был единственным, кто так поздно взял трубку телефона и сказал, что поможет.

К тому времени Сергей Иванович уже отошел от стола Лилии, так что ей пришлось его поискать его в окрестностях.

— Я пришла к нему сказала, что вызываю такси и мы сейчас поедем на его новое место работы. Он не поверил мне: начал расспрашивать, куда мы едем, зачем. И был немного в шокирован, — говорила Лиля. — А когда я на следующий день приехала и лекарства ему привезла, он плакал от благодарности.

Лилия привезла бездомному теплые вещи и одежду: он их унес с собой.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/663882" frameborder="0"></iframe> Блогерша круто изменила жизнь бездомного за сутки.Андрей КОПАЛОВ

ВО ВСЕМ ВИНИЛ ЖЕНУ

Мы сами приезжали в строящийся коттедж, где Сергей Иванович помогал со сваркой, а сам в обмен на это жил на чердаке (там у него, кстати, был диван, стол, и в баню его пускали помыться). Журналистам он рассказывал ту же историю, что и Лиле: мол, семь месяцев назад у него была трехкомнатная квартира в Академгородке, жена, сам он работал сварщиком на СТО. Дети якобы давно выросли и поразъехались по всей стране: дочь живет в Санкт-Петербурге, сын — в Хабаровске. Сам он якобы навещал их раз в год, а в Новосибирске жил с женой. И уверял, что на работе случилась беда.

— Мне ноги швеллером (это такой металлический короб — прим.авт.) перебило, оказался в больнице, — уверял Сергей Иванович. — Нужны были лекарства, а денег не было. Тогда жена мне и сказала: «Давай ты на мою маму (тещу Сергея Ивановича) квартиру переписываешь, она ее продает. А мы в двухкомнатную переедем, и деньги останутся на лечение. Я согласился, квартиру переоформил…

Сергей Иванович передвигался с помощью костыля, но первое время помогал работать на стройке.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Бездомный жаловался: после этого жена в больнице больше не появлялась, а когда Сергей Иванович полтора месяца назад выписался и приехал по старому адресу, то в его квартире жили уже другие люди.

— Жена квартиру продала и сбежала. Пробовал ее найти, но без толку: друзья говорили, что вроде ее в Бердске где-то видели, — заверял Сергей Иванович. — К участковому ходил, рассказал все. Но он никакого дела заводить не стал: сказал, что не получится у меня квартиру вернуть. Так и оказался на улице…

Но вот тут начались первые странности: Сергей Иванович наотрез отказывался и давать свой бывший адрес, и называть имена детей, чтобы их можно было найти через соцсети. Пусть бы забрали отца себе, помогли мужчине — не чужой человек.

— Мы не лезли в душу: думали, пройдет время, он сам все расскажет. Я однажды сам предложил ему помощь — поискать в Интернете его детей — но он отказался, — рассказал «Комсомолке» Виталий, который работал вместе с бездомным.

Вот так и получилось, что где в словах бездомного правда, где — вранье, никто проверить не мог. Без адреса квартиры не найдешь участкового, к которому бездомный обращался, в какой больнице он лежал и что за лекарства нужны были, тоже неясно… В общем, оставалось поверить на слово…

«УКРАЛ У ТОВАРИЩА 900 РУБЛЕЙ»

Первые несколько дней бомж правда помогал на стройке, варил дверь, проявлял хоть какую-то активность. Но как только стихла шумиха, уехали журналисты, Сергей Ивановичн запил:

— Мы сами не знаем, откуда он взял деньги на водку: он немного заработал, но все это на еду ушло, — говорит Виталий.

Бездомного поселили на чердаке: у него там был и диван, и стол.Фото: Андрей КОПАЛОВ

А потом к алкоголю прибавилось еще и воровство:

— Он у одного из рабочих деньги украл, около 900 рублей, и просто сбежал, — говорит Виталий. — Но через несколько дней вернулся: мы с ним поговорили, он сказал, что больше такого не повторится…

Мужчине дали крайний шанс. А он снова стал заливать за воротник.

— А когда мы попытались отобрать у него алкоголь, то обиделся на нас, собрал вещи, что ему Лиля передала, и ушел, — говорит Виталий. — Нам жалко его было, хотели его уговорить остаться, но он ушел.

— Если сейчас он опять вернется, то примите его снова?

— Да: он неплохой мужик, хоть и натворил дел. Но в жизни всякое бывает...

А вот блогер Лилия Шаповалова, которая потратила на бомжа уйму времени, сил и денег (все лекарства она покупала за свой счет), более категорична:

— Сергей Иванович возвращается на улицу и лишается моей поддержки. Запил, сегодня третий день. Я дала человеку шанс, он его ***. Вот. И, да, конечно, вы же говорили. Довольны? На самом деле я разочарована до слез, это очень обидно, — призналась в Твиттере Лилия. А общаться с журналистами девушка наотрез отказалась…