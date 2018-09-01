Так себе сударыня: депутат помог школьнице, укравшей из бутика платье, вернуться в академию благородных девиц

СЕГОДНЯ 07:31 2018-09-01T07:31:10+03:00

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16-летняя Катя* из Новосибирска накануне 1 сентября осталась без школы. Девочка последние годы училась в академии благородных девиц при Сибирском кадетском корпусе. Но в 9-м классе сударыня (так обращаются к ученицам педагоги) превратилась в бунтарку. Катя прогуливала уроки, сбегала на несколько дней из дома,а полгода назад совершила кражу.

- Зашли с девчонками в бутик. Стали примерять платья. Они не то чтобы дорого стоили, мое - 999 рублей. Но подружка предложила: «Давай их - по сумкам и убежим». Так и сделали. Не знаю, что на меня нашло. Просто сработал стадный рефлекс, - признается Катя.

Катины подружки-воровки, кстати, тоже из академии благородных девиц. Девчонки думали, что об их шалости никто не узнает. Но не учли, что в бутике висят камеры наблюдения. На страничке в Инстаграме магазина появилось видео с «подвигами» сударынь. Ролик тут же облетел весь кадетский корпус и дошел до руководства. Грянул скандал. Девочки платья вернули, перед магазином извинились...

- Но в кадетском корпусе сказали, что таким, как мы, не место в 10-м классе. Мои подруги и не хотели дальше тут учиться. А я хотела! Я вообще вижу себя полицейским или сотрудником Росгвардии в будущем, - вздыхает Катя. - И до последнего не верилось, что меня выкинут на улицу... Мой средний балл - 4,2 - не так уж и плохо. Я очень просила дать мне шанс.

Накануне 1 сентября девочку пригласили на педсовет. Сказали, что на нем решится ее судьба.

- Я не была готова, что будет так много народа. Растерялась, только сказала, что сожалею о краже платья. А потом началось голосование. И большинство учителей проголосовали за мое отчисление, - описывает девушка. - Мы с мамой были в шоке...

- Платья они вернули, хозяин магазина остался без претензий, но социальные педагоги почему-то решили, что девушка недостойна учиться в их образовательном учреждении, и, вместо того, чтобы заниматься и наставлять ребенка, просто исключили учащуюся, - говорит отчим девочки Дмитрий Артемьев. - Не дали ей даже шанса исправиться, хотя в этом возрасте дети часто совершают необдуманные проступки... И что теперь, всех на улицу - вон? Из-за банальной репутации педагогов? Получается, просто выбросили, вытерли ноги о судьбы детей...

Родители начали писать жалобы во все инстанции. За школьницу вступился даже местный депутат.

- Пришло письмо от депутата в защиту девочки, затем на нас вышла уполномоченная по правам ребенка: «Зачем ребенка на улицу выгоняете?», - это уже рассказывает замдиректора Сибирского кадетского корпуса Александр Павлов. - Наша же позиция такая: после первой четверти с Катей явно что-то произошло, явно были какие-то проблемы в семье. Ее как будто подменили. Ну ладно, прогулы, так еще и кража из магазина, потом уход из дома. Мама на родительских собраниях появлялась редко, на контакт шла плохо. Когда девочка окончила 9 классов, произошло ее отчисление. По закону. Если родители хотели, чтобы она училась дальше, надо было писать заявление, принести в школу аттестат. Этого вовремя сделано не было. И уже когда класс был набран, пришла мама девочки с просьбой: «Возьмите и нас». Директор рассудил: пускай этот вопрос решает педагогический коллектив - им учить Катю. И большинство преподавателей, зная все проблемы девушки, сказали нет. У нас все-таки академия благородных девиц, ей уже 16 лет, за поступки свои надо отвечать...

И все же в итоге судьба Кати решилась за день в ее пользу. После разговора мамы девочки и директора кадетского корпуса школьницу решили-таки простить.

- Мы даем ребенку шанс. Поэтому 1 сентября она, как и другие дети, сядет за парту. Но надеемся, какие-то выводы из этой истории сделает, - отметил Александр Павлов.

*Имя школьницы изменено по этическим соображениям.