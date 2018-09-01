Топ полезных гаджетов для школьников

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-31T13:46:10+03:00

Без смартфона сейчас никуда даже ученику начальных классов.

Готовясь к школе, современным родителям приходится покупать для своего ребенка не только форму, портфель и пенал [фото]

Изменить размер текста: A A

В нашу жизнь прочно вошли всевозможные гаджеты: телефоны, планшеты, «умные» часы. Некоторые устройства могут существенно облегчить жизнь родителей и обезопасить детей. Эксперты МТС рассказали, какие девайсы покупают для школьников в 2018 году.

Итак, выбираем смартфон.

.

Alcatel 1 - мечта первоклассника

Стоимость: 4990 рублей

Без смартфона сейчас никуда даже ученику начальных классов. Посмотреть информацию в интернете, обсудить домашнее задание в общем классном чате - все это базовые потребности для современного школьника. В качестве первого смартфона отлично подойдет Alcatel 1 - свежая модель с широкоформатным 5-дюймовым дисплеем.

Смартфон продается в трех цветовых решениях - синем, золотом и черном. Внутри все самое необходимое: 8 Гб внутренней памяти для хранения данных, четырехъядерный процессор, обеспечивающий комфортную скорость работы, и простая 5-мегапиксельная камера. А вишенкой на торте стала облегченная версия операционной системы - Android Oreo GO Edition. Она специально разработана Google для работы на устройстве с простой начинкой и отличается высокой скоростью.

.

Honor 7A - лучший друг школьника

Стоимость: 7470 рублей

Простой смартфон от Honor в металлическом корпусе. Порадует школьника своим 5,45-дюймовым безрамочным дисплеем, на котором удобно смотреть фотографии, видеоролики и пользоваться интернетом.

Новинка может похвастаться громким динамиком, благодаря чему ребенок не пропустит звонок от родителей. Также модель Honor 7A получила неплохую 13-мегапиксельную камеру и мощный аккумулятор емкостью 3020 мА*ч - хватит на 1,5 - 2 дня работы.

.

Honor 9 Lite - яркий и мощный смартфон для всех

Стоимость: 13 990 рублей

Для школьников постарше отличным подарком станет Honor 9 Lite. Он получил не только мощную начинку, которая справляется с тяжелыми играми и приложениями, но и стильный стеклянный корпус.

Смартфон имеет 5,65-дюймовый безрамочный экран с большим разрешением. Благодаря яркой и четкой картинке с такого дисплея приятно читать, смотреть видео и переписываться в соцсетях. 32 Гб встроенной памяти хватит для установки приложения и хранения огромного количества медиафайлов. А еще в Honor 9 Lite сразу 4 камеры - две основные и две фронтальные. Они нужны для красивого размытия заднего фона при портретной съемке.

.

Honor 10 - мечта старшеклассника

Стоимость: 26 990 рублей

Если ребенок хочет современный смартфон с классной камерой и мощной начинкой, то стоит присмотреться к Honor 10. Это настоящий флагман с топовым процессором, который легко «тянет» все игры и приложения, и с отличной камерой с искусственным интеллектом, делающей снимки высокого качества при любом освещении.

Кроме того, Honor 10 - красивый гаджет. Под наклоном стеклянный корпус начинает переливаться разными оттенками - от синего или зеленого до фиолетового. Вживую этот эффект смотрится весьма впечатляюще. В смартфоне есть все, что только может захотеть современный школьник: большой безрамочный экран с вырезом, разблокировка по лицу, быстрая зарядка и даже искусственный интеллект!

Выбираем планшет.

.

Huawei Mediapad T3 7 - простой планшет с поддержкой LTE

Стоимость: 5990 рублей

Доступная модель, которая подойдет ученикам начальной школы. Huawei Mediapad T3 7 поддерживает работу с текстовыми документами, презентациями. На него можно загрузить книги и учебники, поставить онлайн-переводчик или Skype для видеосвязи.

В свободное от учебы время планшет идеально подходит для развлечений - на ярком 7-дюймовом экране удобно смотреть видео, общаться в соцсетях и т. д.

.

Huawei Mediapad T3 10 - большой экран для продуктивной работы

Стоимость: 11 990 рублей

Планшет с большим экраном и поддержкой LTE станет незаменимым помощником для любого ребенка. Наряду с высококачественной сборкой и ярким дисплеем Mediapad T3 10 может запускать тысячи android-приложений, доступных в магазине: можно читать книги, смотреть обучающие ролики, делать презентации и домашние задания.

Также планшет интересен своим детским режимом: родители могут настроить время, которое ребенок будет проводить за устройством, и выбрать доступные ему приложения. Так, например, школьник не сможет играть на уроках, а будет использовать только те программы, которые ему пригодятся для учебы.

Выбираем детские часы.

.

Детские часы «Кнопка Жизни» Aimoto Start

Стоимость: 2599 рублей

В smart-часах Aimoto Start установлен цветной сенсорный экран и есть специальная сенсорная кнопка для звонков. Производитель предусмотрел необходимые функции детских GPS-часов: шагомер, отслеживание местоположения, история перемещений, уведомление о выходе из разрешенной зоны, кнопка SOS, удаленное прослушивание и голосовой чат. Немаловажно, что часы можно использовать как телефон: совершать звонки и отправлять сообщения. Для этого достаточно установить сим-карту оператора сотовой связи.

Кроме того, гаджет дополнили функцией водонепроницаемости - можно не бояться, что детские часы выйдут из строя из-за дождя.

.

Детские часы «Кнопка Жизни» Aimoto Ocean

Стоимость: 4990 рублей

Более продвинутая модель, имеет степень водостойкости IP67, что делает часы защищенными от воздействия воды при кратковременном погружении на глубину до 1 метра. Из других приятных бонусов - родители могут удаленно делать снимки ребенка через мобильное приложение с помощью камеры, встроенной в Aimoto Ocean.

Кроме того, в устройство встроен полный пакет для безопасности ребенка - SOS-вызов, GPS-трекер, функция удаленного слежения, возможность звонков на заданные номера, мониторинг передвижения с помощью приложения для Android и IOS, а также прослушивание звука в окружении до 5 метров.

На правах рекламы