«Хайпанем немножечко»: пенсионерка-геймер умылась шампанским и стала звездой рекламы

СЕГОДНЯ 18:02 2018-09-03T18:02:15+03:00

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60-летняя баба Аня из Новосибирска ради хайпа способна на многое – было дело, порвала на груди платье. Прямо на глазах у школьников. Не пугайтесь – все пристойно: под платьем обнажилась футболка. С праздничной надписью: «Баба Аня 100 000 подписчиков». Дело в том, что баба Аня - геймер.

Вообще-то Анна Сандалова села за компьютер, чтобы разобраться в увлечениях внука. Тот проводил часы за играми. Бабушка, чтобы знать врага в лицо, тоже познакомилась Minecraft и Counter-Strike. Познакомилась и подсела… Стала сражаться в игрушках, показывая успехи в стриме – так называется прямой эфир в глобальной паутине.

Анна Санжалова вместе со своим внуком.Фото: Виктория МИНАЕВА

Зрителям понравилось смотреть на пенсионерку-геймершу, стали посылать бабе Ане деньги. И понеслось: чем больше внимания, тем безудержнее веселится пенсионерка перед камерой. Когда на интернет-эфиры подписалось 50 тысяч человек, Анна Михайловна плюхнулась носом в торт. Скоро количество фанатов удвоилось, и вот уже – новое шоу.

- Еще нет ста тысяч. Еще немножечко остается, немножко, - сидит Анна Михайловна перед камерой, и следит за счетчиком. - А спинер крутится – подписки мутятся! Так, ребята, приготовились… Хайпанем немножечко.

«Спиннер крутится – подписки мутятся» - новосибирская пенсионерка рассказала, как хайпует в интернете. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Еще немного, и рейтинг достигает круглой отметки.

- Ребята, сто тысяч есть у нас! Есть! Сто тысяч! Сто тысяч подписчиков! Ё! Сто тысяч! Ё! – Баба Аня выскакивает и рвет на себе платье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/667072" frameborder="0"></iframe> Баба Аня отмечает 100 тысяч подписчиков.

Потом разбивает себе об голову сырые яйца, сверху поливает волосы шампанским. Грех не отметить такую цифру.

Женщина говорит, с молодежью из интернета ей весело. Комплексов у бабушки нет – в свои шестьдесят охотно рубится в «контру» и дурачится перед камерой.

Однажды незнакомый зритель прислал пенсионерке разом 40 тысяч рублей. Приходят деньги и сейчас. А еще Анна Михайловна стала начинающей рекламной звездой.

- Мне за рекламу кресло прислали, наушники. Еще каналы рекламируем. Некоторые пишут: «помогите продвинуть канал». Называешь его прям на стриме – и человеку помогаешь, у него подписчиков становится больше, - делится пенсионерка нехитрыми секретами интернет-маркетинга.

Молодежь в ответ тоже продвигает канал задорной пенсионерки. Сейчас у нее – 157 тысяч постоянных зрителей. Можно только представлять, какой мощный хайп устроит бабушка, дойдя до двухсот тысяч.