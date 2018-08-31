2018-09-05T10:00:16+03:00
Общество

МТС отменила плату за входящие звонки в поездках по России

С 30 августа 2018 года на всех популярных тарифах входящие вызовы в поездках по России в сети МТС стали бесплатными
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Мобильный интернет при путешествии по стране по-прежнему работает без доплат.Мобильный интернет при путешествии по стране по-прежнему работает без доплат.
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Сибирь, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет об отмене платы за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге.

С 30 августа 2018 года на всех популярных тарифах входящие вызовы в поездках по России в сети МТС стали бесплатными. Это касается как действующих, так и архивных тарифов. На тарифах, которые пользуются минимальной популярностью, внутрисетевой роуминг будет отменен в сентябре. Мобильный интернет при путешествии по стране по-прежнему работает без доплат.

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