Новосибирские школьники покорили «Полигон возможностей»

СЕГОДНЯ 19:59 2018-08-31T20:41:38+03:00

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Такие состязания на Кубок губернатора Новосибирской области проводились впервые. Их организатором выступил Областной центр патриотического воспитания при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. Испытать себя рискнули 100 подростков из 15 районов и городов Новосибирской области. Все они - воспитанники военно-патриотических клубов.

Соревнования проводились сразу по нескольким военным специальностям, одна из них - «Стрелок». Самой меткой оказалась девушка-блондинка - 14-летняя Анастасия Вишленкова. Настя перешла в восьмой класс и занимается в новосибирской военно-спортивной школе «Союз», как когда-то ее родители.

- Они у меня не военные, но с парашютом прыгали, автомат на время собирали, как и я на сборах этим летом, - гордится Настя. - На соревнованиях мы стреляли с расстояния 10 метров из пневматической винтовки, требовалось точно попасть в мишень.

В таких соревнованиях, признается школьница, главное - сохранять спокойствие. Волнуясь, можно попасть в «молоко».

14-летняя Анастасия Вишленкова стала лучшим стрелком на соревнованияхФото: Татьяна СОЛОВОВА

А вот в номинации «Разведчик» победа досталась парням: лучшим стал Данил Меркулов из команды «Ягуар-2» Дома детского творчества Ордынского района Новосибирской области.

- Я в патриотическом клубе занимаюсь три месяца: самым сложным было делать укрытия из плащ-палатки и веток, - признается Даниил. - Но мы справились - спасибо курсантам Новосибирского высшего военного командного училища, которые нас этому научили.

И все-таки самым трудным испытанием стала тактическая игра «Проверь себя!».

- Тут уже всей команде нужно было проявлять свои навыки: например, вынести с условленного места боя раненого товарища, - объяснил главный судья соревнований. - Или быстро из деталей собрать оружие и выстрелить.

По итогам всех этапов соревнований лучшими стали ребята из военно-патриотического клуба «Единство» отдела по делам молодежи города Бердска - им достался кубок губернатора.

- Мы в военно-патриотическом клубе занимаемся уже пять лет и на следующий год обязательно приедем на соревнования! - радуется Иван Бирюков. - В нашем клубе много парней боролись за победу.

А нам остается пожелать всем удачи и поздравить с новым учебным годом! Хороших вам, ребята, отметок и новых рубежей!

В соревнованиях участвовали 100 воспитанников военно-патриотических клубов.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

КОНКРЕТНО

Кто победил?

Общекомандный зачет

1-е место - ВПК «Единство» отдела по делам молодежи (г. Бердск)

2-е место - ВСШ «Союз» центра дополнительного образования «Алые паруса» (г. Новосибирск)

3-е место - команда «Ягуар-2» Дома детского творчества Ордынского района Новосибирской области