Люцифер на диете, а Вендетта еле ползает: cибирячка подружила белку, собак и агаму

СЕГОДНЯ 15:44 2018-08-31T15:44:51+03:00

41-летная жительница Новосибирска Лиана Ощепкова превратила обычную «трешку» в мини-зоопарк. Женщина, которая работает менеджером, пытается подружить самых разных представителей фауны. На 60 квадратных метрах проживают сама Лиана, ее муж, дочка, две собаки, кошка, два ежа, агама, белка, мыши, улитки, рыбы и черепаха. Раньше еще были игуана и хамелеон, но с ними Лиана, как говорит, «не сошлась характером».

Лиана Ощепкова и Чина.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Когда у нас родилась дочка, она сначала просила кошечку, а потом и собачку, - вспоминает Лиана о том, как начала коллекционировать животных. - Я отказать не могла, сама в детстве мечтала о собаке… Вообще у нас все животные спокойно живут друг с другом. Вот только Бэйлис (тойтерьер) еще пока не привыкла, новенькая…

Бэйлис немного успокоилась, когда оказалась на руках своей юной хозяйки, Маши, дочери Лианы.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Для Лианы важно, чтобы животные жили мирно. И характер у них был дружелюбным.

- Как-то у меня жил хамелеон. Но мы не смогли с ним понять друг друга. Он был такой агрессивный... А мне нужно быть уверенной, что животное не причинит вреда мне и моим близким. Сейчас в этой квартире все такие. Мне нравится на них смотреть. Они такие красивые, особенно агама (ящерица)! И они так успокаивают. Бывает, берешь агаму на руки и начинаешь «медитировать», - говорит Лиана.

Эта ящерка - сама милашка, но имя у нее грозное - Люцифер.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Агама с эпатажным именем Люцифер (хозяйка ласково зовет ее Лютик), действительно выглядела очень умиротворенной, спокойно перебираясь из одного угла своего террариума в другой. Но самые спокойные из всех животных, живущих у Лианы, - это все-таки улитки.

- Если вы хотите завести животное, с которым будет меньше всего хлопот, то улитки, наверное, идеальный вариант, - считает Лиана.

Самые тихие питомцы.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Спокойными выглядели и обитали аквариума (у Лианы живут еще и рыбки), и кошка по имени Гера, которая гордо восседала на его крышке.

- Гере уже 12 лет, под старость стала иногда шалить, а до этого - была образцом спокойствия, - поделилась с нами Лиана.

Кошке Гере уже 12 лет.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Но самым незаметным для нас обитателем этого дома стала черепаха по имени Вендетта, которую мы потревожили во время сна.

- Ей нельзя впадать в спячку, вот и приходится так будить,- рассказывает Лиана.

Вендетта постоянно хочет спать.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Однако все-таки не все животные, проживающие у Лианы, спокойные. Например, белка по имени Ева оказалась очень шустрой. Быстро «исследовав» гостей, Ева забрала у хозяйки угощение (маленькую шоколадку) и убежала обратно к себе в домик, к любимому колесу.

Любимое занятие белки Евы.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Раньше она свободно передвигалась по всей квартире, но все же от нее много хлопот, - признается Лиана, - теперь выпускаем ее гулять только под присмотром.

Ежики Пушок и Пэппа тоже не сидели на месте при виде гостей. Оказавшись вне своей клетки, они начали шустро бегать по дивану.

Ручная белка Ева.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Это декоративные ежики, таких в природе не существует. Одного из них я выиграла в конкурсе, который проводили в одном новосибирском сообществе, связанном с экзотическими животными, - улыбается Лиана. - Я никуда не выпускаю их из клетки - только на диван. Иначе они могут заползти под мебель и зацепиться иголками.

На балконе у Лианы живут маленькие мышки.

- Покупала их в качестве корма для агамы, но не смогла отдать их ящерице. Так что они остались у нас жить, - пояснила Лиана, - Конечно, одна из особенностей по уходу за экзотическими животными - это их питание. Вот агаму я мышами кормить не смогла. Теперь кормлю тараканами и сверчками. Плюс фрукты зимой. Ежикам тоже нужны особые сорта корма, это очень важно для их здоровья. А Еве (белке) мы покупаем большой мешок шишек - хватает на год. Ну и, кроме этого, сухофрукты, зелень. Я выращиваю для нее на подоконнике одуванчики.

Этого грызуна сибирячка купила в качестве корма агаме. Но потом передумала.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Родные Лианы поддерживают и разделяют ее увлечение.

- Конечно, родители сначала меня не понимали, - признается Лиана. - Говорили, что я «собираю» животных. Но потом привыкли, даже стали приводить кого-нибудь ко мне в гости. А муж и дочь всегда меня поддерживали. Мало того, говорят, что еще бы завели какую-нибудь зверушку. Но даже несмотря на то, что работаю на дому, я вряд ли смогу взять еще одно животное.