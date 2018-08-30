«Пожарные эвакуировали тяжелых пациентов на носилках»: Новосибирская областная больница загорелась из-за подвала

СЕГОДНЯ 20:16 2018-08-30T20:31:26+03:00

Сейчас пациентов в региональный сосудистый центр не принимают, потому что именно под этим отделением и было задымление [фото, видео]

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Вечер четверга, 30 августа, для пациентов Новосибирской областной больницы выдался тяжелом: ирония судьбы, но именно в ожоговом корпусе произошел пожар.

— Возгорание произошло в подвале около 19.05: что именно вспыхнуло, пока неясно, — коротко пояснили в ГУ МЧС России по Новосибирской области. — Из зданий двух корпусов эвакуированы 412 человек, 109 из них — дети. Пожарные при помощи спасустройств эвакуировали 16 человек тяжелобольных из реанимационного отделения.

«ДАЖЕ ИЗ РЕАНИМАЦИИ МУЖЧИНУ НА КАТАЛКЕ ВЫВЕЗЛИ»

Сами новосибирцы, ставшие очевидцами пожара, куда более эмоциональны:

— Я лежу в том корпусе, который горел. Я сначала ничего не поняла, хотела пойти с ребенком погулять. Но тут меня остановила медсестра, сказала, на улице делать нечего. Мы развернулись, пошли в палату, потом — через минут 10-15 — в корпус зашел пожарный и начал освобождать наш корпус. Всех вывели на улицу, даже из реанимации мужчину на каталке вывезли, — описывает Ника Александрова. — Через час начали говорить, что все потушили и только потом уже все стали расходиться по палатам.

— Дым шел сильный, — рассказывает сибирячка Лариса Соловьева, которая живет рядом с больницей. — В больнице работает много народу с массива, они помогали, да там пожарных и медиков хватало, молодцы они.

Девушка под ником Nastya Lyubakovskaya в комментариях в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54» уверяет, что людям приходилось выбираться через окна, чем посеяла панику: «Это на самом деле страшно: люди прыгают с окон, много зевак, которые мешают спасательным службам проводить работы».

Но другие очевидцы этого не видели. Так, новосибирец Тимофей Никоноров в момент ЧП приехал больницу, чтобы навестить жену и полуторогодовалого сына. Только уехал от больницы, как позвонила супруга: «Больница горит!».

— Пожар она увидела из окна своего корпуса, я в тот момент только уехал от них, мы подумали, что ни чего страшного не происходит. Когда я приехал домой, супруга сказала, что их эвакуируют, и начала скидывать видео и фото. Хотел ехать за ними, но она сказала, что уже не нужно!

Пациентов эвакуировали из больницы. Фото: Тимофей Никоноров.

НЕ ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ ПРИМУТ

А вот как ситуацию с пожаром комментируют в больнице:

— Было задымление из подвала в районе седьмого хирургического корпуса. Дым поднимался вверх, и очень сильное задымление было в переходах между корпусами. Всех пациентов уже вернули в палаты. Они уже спокойны. Реанимацию перевели в другую реанимацию нашей же больницы. Мы справились своими силами на своей территории — никого в другие больницы не отправляли, — рассказала КП — Новосибирск пресс-секретарь Новосибирской областной клинической больницы Марина Пляскина

Важный для пациентов момент: в больнице после пожара временно изменили режим работы экстренного приемного покоя.

— Мы не принимаем сейчас пациентов в региональный сосудистый центр, потому что именно под этой частью и было задымление. С региональным Минздравом согласовали. Пациентов таких направляют в другие больницы. Не могу сейчас сказать- насколько по времени введено это ограничение, — подчеркнула Марина Пляскина.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

«К утру будут работать все отделения»

Глава Новосибирской области Андрей Травников, который был на месте ЧП, рассказал о дальнейшей работе больницы:

— Эвакуация проведена очень быстро. Провели проветривание, потому что задымление все-таки распространилось по корпусам всего комплекса. В лечебных отделениях, прежде чем принимать решение о возвращении людей, было проведено проветривание, соответственно, установлено отсутствие дыма, запаха.

Нормальная работа областной больницы восстанавливается, к утру будут работать все отделения, включая диагностические. Технические службы и сотрудники МЧС продолжат обследование подвального помещения, где произошло возгорание на предмет восстановления электроснабжения и прекращения повторных возгораний. В больнице остается усиленная смена медиков, технического персонала, охраны. Если будут возникать какие-то вопросы, жалобы, будем принимать решения оперативно.