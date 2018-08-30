«Коктейль Молотова будет, клянемся Аллахом!»: коллекторы пообещали сжечь детей и 80-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 19:36 2018-08-30T19:39:25+03:00

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Новосибирская семья уже три месяца живет в страхе: в окна их квартиры стреляют, а по ночам приходят СМС: «Будет очень жарко. Пожар везде. Мать пожалей. Потом дети». Стены подъезда исписаны баллончиком: «Мразь квартира долг», «Ильиных долг», «Долг кв. 112». На входной двери объявление: «Ваши соседи отчуждают квартиры у стариков». Узнаете почерк? «Обнаглевшие коллекторы» — скажете вы. Но правы будете только отчасти.

Так выглядит подъезд "должников".

ВМЕСТО СУДА — РУСТАМ

34-летняя Елена Ильиных официально никому ничего должна. Женщина занималась бизнесом, была финансовым директором одной из компаний. В начале этого года ее фирма взялась за строительство автомойки в пригороде Новосибирска:

— Нам был переведен аванс — почти 2 миллиона рублей, после чего на площадку было завезено оборудование, инструмент нашей компании и начаты работы. Но в какой-то момент заказчик перестал пускать нас на объект. Мы расторгли договор и подписали акты о принятии работ в одностороннем порядке. Сумма аванса была использована полностью. Заказчик был не согласен, я сказала: «Тогда давайте разбираться в арбитражном суде». Это цивилизованно. Но в ответ получила: «Выбирай, чью квартиру будешь продавать — свою или своей матери?» Потом пошли угрозы: «Мы будем бить окна, поджигать машину, запенивать двери, подожжем твоих детей».

Угрозы поступали от мужчины, который представился Рустамом, его, похоже, наняли партнеры по бизнесу. Рустам — явно профессиональный выбивальщик долгов. Со сленгом из девяностых и такими же методами.

СТРЕЛЯЛИ В ОКНО, ПИСАЛИ НА СТЕНАХ

— Началось с того, что нам разбили в квартире окна, мы живем на первом этаже, — говорит Елена. — Стекла падали прямо на кровать с детьми, дети от ужаса плакали, находились в паническом шоке, я вызывала полицию. Камень, которым разбили стекло, полиция даже не взяла. Хотя вещдок… А потом пришел отказ в возбуждении дела.

Разбитые в квартире окна.

В отказе говорится, что два разбитых окна — это ущерб незначительный. А значит, чего тут разбираться...

— Потом в два часа ночи мне разбили машину, следом позвонил человек с незнакомого номера, матерился, сказал, что утром мне «предстоит суетиться на улице Бориса Богаткова». Там живет моя мама. Ей наутро выстрелили в окно, — ужасается Елена. — Хорошо, что в тот момент никого в комнате не было, и ни в кого не попали. Также исписали стены до третьего этажа в подъезде ее дома, надписи все — про долги. В этот же день мне стали поступать еще угрозы, что поедут наказывать мою бабушку, ей 80 лет. Они уже откуда-то знали, где она живет...

Окно 80-летней жительницы Новосибирска: кто-то прострелил, а полиция возбуждать уголовное дело отказывается...

«НЕ ЗЛИ НАС, ОНИ ЖЕ ЗАИКАМИ СТАНУТ»

Эсэмэски, которые приходили Елене на телефон, так и просятся быть уликами в уголовном деле. Вот избранное от бандитов:

— Не зли нас. Мы годами будем работать. Они же заиками станут... Нам все равно: не наши дети.

— Способов тысяча, еще только намекаем, подумайте о близких.

— Каждую ночь сюрприз, сегодня к бабушке...

СМС-ки, которые приходят Елене.

— Просто позвони человеку и установите график, ежемесячно. Подумай об окружении — мама, дети, бабка и так далее (далее идут адреса, где проживают родные Елены). Будем ездить, дальше просто жесть.

— Мать и дети в ваших руках, их покой и здоровье.

— Не злите нас. Будет очень жарко. Пожар везде, мать пожалей, потом дети.

— Суда не будет. Коктейль Молотова будет, клянемся Аллахом! В следующий раз будет жарко. Во сколько ты ценишь здоровье детей?

Коллекторы написывают каждую неделю. Некоторые угрозы сбываются...

БАЛЛОНЧИКОМ — В ЛИЦО

Семья который месяц живет в аду и страхе. Даже если Елена была не права в споре с бизнес-партнерами, ее дети тут ни при чем. В конце концов, есть суд — можно выяснить денежные отношения там.

— У меня сыну пять лет, дочке — восемь. Старшую боюсь отпускать гулять, она не понимает: «Мама, почему все могут выйти на детскую площадку, а я нет?» А я что могу сказать? Я реально трясусь за них, — признается женщина.

И опасения сбылись. Перед тем, как на старшую дочку и ее 80-летнюю прабабушку напали, в полицию было написано уже пять заявлений!

Коллекторы осведомлены о месте проживания всех родственников (адреса на фото замазаны "КП").

— 29 мая моя бабушка и старшая дочь были на улице у дома. К ним подбежал какой-то мужик и прыснул бабушке в лицо перцовым баллончиком. Это пожилому человеку! На глазах у ребенка! Дочка пережила кошмар, видя, что какой-то дядя борется с ее прабабушкой. Конечно, вызвали полицию. Во дворе стоят камеры видеонаблюдения, к сотрудникам тут же подошел наш сосед, отвечающий за камеры, предложил взять записи — сотрудники полиции отказались. А потом приходит ответ: «Отказать в возбуждении уголовного дела», — недоумевает Елена.

Всего сибирячка написала 15 заявлений в МВД. И везде — отказные материалы. По сути все эти три месяца полиция и семья ведут переписку: одни отказывают в возбуждении уголовного дела, другие пишут жалобы.

— За это время не сделано ничего! Более того, ситуация только ухудшается. Над нами открыто и цинично издеваются. Единственным результатом обращения стало ощущение полной беззащитности перед преступниками, — жалуется Елена.

«МЫ — НЕ БАНДИТЫ!»

Елена уверена, что знает имена и фамилии тех, кто превратил ее жизнь в кошмар. «Комсомольская правда» дозвонилась до фирмы, с которой у женщины идет сейчас тяжба. Директор — Александр Руднев — уверяет, что их компания ни при чем.

— Мы такими вещами не занимаемся, мы абсолютно прозрачная фирма — и опускаться до таких вещей? Все вопросы, которые возникли у меня с Ильиных, решаю в юридическом ключе, — уверяет Александр Руднев. — У нас действительно есть претензии к тому, как велись работы, — там стройка по сути не двигалась. А то, что она сейчас делает… Знаете такую пословицу: «Кто громче всех кричит — тот и вор»? К тому же она должна не только нам, но еще и подрядчикам, в том числе тем, что выполняли работы на этом спорном объекте. Мне не 15 лет, чтобы нанимать какого-то коллектора. Мы все решаем через суд, а не через коллекторов!

Один из отказов в возбуждении уголовного дела за разбитые окна.

По идее, за три месяца преступников давно должны были вычислить полицейские. Но там обратили внимание на это дело только после официального запроса «Комсомольской правды».

— Назначено проведение проверки, о результатах которой вам будет сообщено дополнительно, — пообещали «КП» в ГУ МВД по Новосибирской области.