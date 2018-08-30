2018-08-30T18:00:50+03:00
Общество

Цветы или жизнь: вместо букетов на 1 сентября школьники помогли больному мальчику заговорить

Восьмилетнему Артемию Докшину из Новосибирска купили развивающий набор за 195 тысяч рублей
Татьяна СОЛОВОВА
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Тёме помогла акция «Дети вместо цветов». Фото: Марина КИСЛИЦЫНАТёме помогла акция «Дети вместо цветов». Фото: Марина КИСЛИЦЫНА
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Тёме - 8 лет, и 1 сентября он, как и его сверстники, пойдет во второй класс, но только не в обычную школу, а в специальную: дело в том, что у мальчика врачи диагностировали серьезное заболевание - аутизм.

- Для таких детей, как Тёма, очень важно научиться чувствовать мир вокруг себя, - объясняет Вика, мама Артемия. - Нам повезло: у сына развито слуховое восприятие. Он слышит речь людей, запоминает ее как стереотип и повторяет в похожих ситуациях. Например, когда что-то нужно спросить или сказать спасибо, если кто-то помог. Это называется эхолокация - так дети-аутисты и учатся говорить.

Чтобы помогать детям-аутистам развивать речь, за рубежом используют коммуникатор - особый развивающий набор. В нем есть набор картинок: когда на коммуникаторе отражается какое-то изображение, то звучит заранее записанный голос мамы и говорит, что там изображено.

Тёма - аутист, и ему нужен был коммуникатор, чтобы развивать речь. Фото: Марина КИСЛИЦЫНА

Тёма - аутист, и ему нужен был коммуникатор, чтобы развивать речь. Фото: Марина КИСЛИЦЫНА

- Ребенок подходит к такому коммуникатору, нажимает на картинку с кроватью - и звучит: «Я хочу спать». Так окружающие понимают, чего он хочет, - приводит пример Вика.

В коммуникатор входят и полезные вещи для релаксации малыша: вибрирующая подушка под спину, массажер для рук.

Стоит такой развивающий набор очень дорого - 195 тысяч рублей. Вика воспитывает сына в одиночку: отец Тёмы ушел из семьи и никак в его воспитании не участвует. Поэтому для Вики такая сумма казалась неподъемной. И коммуникатор был только мечтой…

Но для Тёмы маленькое чудо совершили новосибирские школьники: в прошлом году во время акции «Дети вместо цветов» 4 тысячи детей из 40 школ отказались от многочисленных букетов на 1 Сентября. Вместо этого они вручили своим учителям по одному букету от класса, а все остальные деньги перечислили в фонд «Солнечный город».

Собранные средства пошли на помощь Тёме.

- Мы заказали развивающий набор мальчику в Европе, - рассказывают в фонде «Солнечный город». - Когда посылка пришла, сразу отвезли ее Тёме.

Больше всего Тёма любит говорящий фотоальбом.

- Мы загрузили фотографии наших родных, и когда Тёма их смотрит, то опять звучит запись, кто на снимках изображен, - говорит Вика, - что очень помогает сыну запоминать слова и развивать речь. Это и учителя сейчас в школе отмечают! Я хочу сказать всем тем, кто помог моему сыну, спасибо!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом году 50 новосибирских школ примут участие в акции «Дети вместо цветов», которая пройдет в Новосибирске уже в третий раз.

150 классов отказались от букетов на 1 Сентября и перечислят деньги в фонд «Солнечный город». На этот раз средства пойдут на съемку видеоанкет детей из детских домов. Анкета - это возможность ребенка рассказать о себе - о своих увлечениях, мечтах, интересах.

Рассказать, какую семью он хочет. Планируется снять 180 видеоанкет.

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