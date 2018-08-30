«Ой, он мою песню спел»: как Иосиф Кобзон других артистов без работы оставил

СЕГОДНЯ 16:34 2018-08-30T17:11:56+03:00

В Армении артиста Иосифа Кобзона так долго вызывали на бис, что он отхватил часть репертуара у других исполнителей. Воспоминаниями об этом делится новосибирский оперный певец Карен Мовсесян

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Умер Иосиф Кобзон, и теперь современники делятся уникальными воспоминаниями об артисте. За 80 лет их накопилось много…

«Называйте меня не модным, старым, но у меня такие взгляды и принципы» - вспоминаем Иосифа Кобзона на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Честь выступать с Кобзоном на одной площадке выпадала многим исполнителям. Встречался с ним и новосибирский оперный певец Карен Мовсесян. В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» он вспомнил необычный конфуз: Кобзон невольно оставил других артистов без выступления.

— Был концерт в Ереване. Я тогда уже работал в России, но меня пригласили на концерт великого композитора Арно Бабаджаняна. Мы — ереванские певцы — должны были петь первое отделение, Кобзон — второе. Но он сказал, что на самолет опаздывает, и пел все первое отделение, а мы остались на второе. И у каждого из нас было заявлено по две песни. У него первое отделение должно закончиться, но его бисируют, и он поет уже другие песни Бабаджаняна, которые должны были звучать во втором отделение, — рассказал Мовсесян.

Публика так не хотела расставаться с Кобзоном, что снова звала на бис, и Кобзон продолжал идти по репертуару. Уже не по своему. Звучал аккомпанемент, артист прекрасно знал песни и, видимо, не задумывался, что их планировали для коллег.

Карену Мовсесяну пришлось поделиться репертуаром с Иосифом Кобзоном.Фото: Андрей КОПАЛОВ

— Одна девочка там была: «ой, он мою песню спел… Ой, он вторую мою песню спел». Оделась и ушла, смысла уже нет оставаться. А я остался, жду. Вот он одну и мою уже спел, — продолжает Мовсесян.

Звукорежиссер шел по плану. Вот — плей-лист, вот — концерт. Аккомпанемент звучит, Кобзон поет. А Мовсесян решил подкинуть на флешке те минусовки, которых Кобзон наверняка не узнает. Но не тут-то было.

— Говорю звукорежиссеру: родной, давай менять репертуар, вот такие песни он точно не знает, он их спеть точно не сможет. Две песни поставил, но одну из них он все равно спел, — вспоминает Карен Арутюнович.

Артисты, разумеется, на Кобзона не в обиде. Напротив — у них в памяти остался занятный факт, замечательное воспоминание.

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