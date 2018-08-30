«Ростелеком» в Сибири: умные дома доступны каждому

СЕГОДНЯ 06:50 2018-08-30T06:54:51+03:00

Цифровые решения, для домашнего использования, уже стали частью повседневной жизни многих людей и помогают им обеспечить комфорт и безопасность жилья и экономить семейный бюджет.

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Посетители интерактивного стенда «Ростелекома» детально знакомились с системой «Умный дом». В виртуальный квартире, оснащенной десятком smart-приборов, можно было удаленно регулировать освещение в разных комнатах, управлять подключенными в умную розетку электроприборами, в режиме онлайн просматривать запись с видеокамер.

Благодаря внутренним видеокамерам абоненты«Ростелекома» всегда в курсе, в котором часу ребенок пришел домой и сделал ли уроки, могут вовремя вызвать скорую помощь для пожилых родителей, проконтролировать ремонтные работы или приходящую няню. Внешние камеры помогают защитить жилье или машину на парковке от незаконного проникновения. Датчики протечки воды, дыма, газа «Умного дома» своевременно отправят E-mail, Push или SMS-сообщение о происшествии владельцу, обезопасив квартиру или дом от коммунальных аварий.

«Умный дом» «Ростелекома» может развиваться вместе с быстро идущими вперед технологиями: контроллер способен поддерживать до 300 датчиков. Управление системой осуществляется через интернет в личном кабинете или через мобильное приложение. Вся информация с датчиков и камер хранится удаленно на облачной платформе компании, которая надежно защищена от хакерских и вирусных атак.

- Концепция построения цифровой экономики предполагает внедрение умных технологий во все сферы жизни, поэтому «Ростелеком» занимается разработкой и внедрением решений как для государства и бизнеса, так и для населения, то есть для нас с вами. Это единая экосистема, поэтому чем больше будет умных домов, тем быстрее наши города и села станут умными, способными обезопасить жителей и обеспечить им комфорт, - отметил вице-президент-директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Еще одна разработка провайдера цифровых услуг и решений, представленная на «Технопроме-2018»касается сферы ЖКХ и уже используется в Новосибирске во многих многоквартирных домах. Решение по автоматизации сбора данных с приборов учета помогают управляющим компаниям управлять потреблением коммунальных ресурсов и обеспечивать круглосуточный контроль за состоянием систем безопасности многоэтажек по интернету, без участия человека.

Сегодня в области более 20 управляющих компаний и товариществ собственников жилья, обслуживающих более 1200 многоквартирных домов в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Тогучине, Татарске получают показания общедомовых счетчиков тепла, воды и электроэнергии по интернету. Следующий этап реализации проекта - внедрение удаленного сбора данных с индивидуальных (квартирных) приборов учета тепла, воды и электроэнергии.