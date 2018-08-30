InPark-2018 стал площадкой обсуждения изменений федерального законодательства об индустриальных парках

СЕГОДНЯ 05:30 2018-08-30T05:48:59+03:00

В InPark-2018 приняли участие порядка 200 участников из 20 регионов России, были подписаны 2 соглашения о сотрудничестве, сформирована консолидированная позиция отрасли по необходимым изменениям законодательства РФ.

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В ходе дискуссии участники InPark-2018 предложили рассмотреть изменения в федеральное законодательство в части расширения полномочий управляющих компаний парков в сфере градостроительной и землеустроительной деятельности, а также особенностей деятельности управляющих компаний по ресурсо- и энергоснабжению индустриальных парков, систематизации мер государственной поддержки индустриальных парков на федеральном и региональном уровнях. Предложения будут переданы в Минпромторг России.

На фото слева направо: исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис ЖУРАВСКИЙ, заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Денис ЦУКАНОВ, генеральный директор АО «

- Форум индустриально-парковых проектов InPark - это единственное мероприятие подобного формата в России. В очередной раз Форум собрал ведущих экспертов отрасли, которые высказали свою консолидированную позицию по необходимым шагам для дальнейшего совершенствования работы индустриальных парков. InPark - это всегда актуальные темы и максимально конкретные и практически полезные дискуссии, - отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) Александр Зырянов.

В своем выступлении исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России (АИП) Денис Журавский напомнил, что ровно пять лет назад Правительство РФ впервые стало оказывать системную поддержку индустриальным паркам. За это время благодаря совместной работе бизнеса и государства удалось запустить несколько инструментов: субсидирование процентной ставки по кредитам, возмещение затрат на инфраструктурное обеспечение индустриальных парков, развитие программ поддержки промпарков для малого бизнеса. Совокупно, по данным АИП, индустриальные парки России привлекли в экономику 1,139 трлн. рублей прямых инвестиций в создание новых производств.

Управляющий ООО «Лидер Инвест Групп» Михаил КАМБАРОВ , заместитель генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Станислав БОЛОТОВ.

Также участники Форума рассмотрели новые форматы парковых проектов - создание и функционирование оптово-распределительных центров, агропромышленных парков, логопарков, а также проектов формата «light industrial».

- Опыт Новосибирской области в развитии парковой культуры существенен, нам есть чем поделиться с коллегами. Это и мультиотраслевой Промышленно-логистический парк Новосибирской области (ПЛП), Технопарк, Биотехнопарк, первый в России Медицинский технопарк, Медицинский промышленный парк, частные индустриальные парки. В этом году мы входим в число 6 регионов России, которые получают возмещение за создание инфраструктуры индустриальных парков, - сказала генеральный директор Управляющей компании ПЛП Ирина Бокова.

В рамках InPark-2018 Ассоциация индустриальных парков подписала соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Как отметил заместитель руководителя РФПИ Александр Малах, Фонд будет развивать взаимодействие с регионами и готов участвовать в софинансировании региональных проектов, а также будет помогать привлекать иностранных инвесторов. Также в рамках Форума было подписано соглашение между АИР и ООО «Лидер Инвест Групп» о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по комплексному развитию территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Александр МАЛАХ, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис ЖУРАВСКИЙ.

НАША СПРАКА

В InPark-2018 приняли участие порядка 200 участников из 20 регионов России (Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Москва, Челябинская область, Алтайский край и др) - представителей федеральных и региональных органов власти, региональных корпораций и агентств развития, профессиональных объединений, руководителей и собственников промышленных компаний, экспертов в сфере инвестиций и промышленности.

Организаторами Форума выступают Правительство Новосибирской области, Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, Ассоциация индустриальных парков России, Управляющая компания Промышленно-логистического парка Новосибирской области.

InPark-2018 прошел при поддержке Минпромторга России и стал частью VI Международного форума технологического развития «Технопром-2018».