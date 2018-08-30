2018-08-30T10:56:42+03:00
Общество

Андрей Травников - многодетным семьям: Мы даже немножко вам завидуем!

Глава региона принял участие в церемонии вручения 20 многодетным семьям ключей от новеньких семиместных «Лада-Ларгус»
Александра БРУНЯ
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Многодетным семьям подарили новые машины. Фото: Пресс-служба Новосибирской области.Многодетным семьям подарили новые машины. Фото: Пресс-служба Новосибирской области.
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На площадке перед входом в здание правительства региона - редкая картина: десятки детей общаются, смеются, прижимаясь к родителям в ожидании начала торжественного мероприятия, а сбоку выстроились в ряд белоснежные семиместные автомобили. Буквально через полчаса они увезут ребятишек и их родителей по домам…

В Новосибирской области в седьмой раз прошла церемония вручения новых автомобилей многодетным семьям. В каждой семье, приглашенной на мероприятие, более семи несовершеннолетних детей.

Фото: Пресс-служба Новосибирской области.

Фото: Пресс-служба Новосибирской области.

- Хотелось бы еще раз высказать слова благодарности и выразить вам чувство уважения за то, что вы делаете, - поприветствовал собравшихся глава региона Андрей Травников. - В Новосибирской области много многодетных семей, и хотелось бы, чтобы их становилось еще больше. Мы даже завидуем вам немножко, потому что понимаем, что полноценная семья - это большая семья. Конечно же, правительство региона старается оказывать всяческую поддержку многодетным семьям. Это и финансовая, и социальная помощь. С 2012 года у нас реализуется такая мера поддержки, как бесплатное предоставление автомобилей многодетным семьям. Так что эта торжественная церемония является уже традиционной. Действительно, в ней есть элемент праздника. Приятно смотреть на вас, и приятно смотреть на эту колонну беленьких, новеньких, самых популярных отечественных автомобилей «Лада-Ларгус».

Глава региона выразил надежду, что автомобили станут хорошим подспорьем для многодетных родителей и расширят их возможности в воспитании детей: и на природу удобнее всем вместе выезжать, и по делам - к врачам, на учебу. И на праздники!

В этом году правительство выделило финансирование для покупки 20 автомобилей, а это более 12 миллионов рублей. Каждой семье на торжественной церемонии вручили ключи от машин, документы и, конечно, цветы, потому что какой праздник без букетов и без памятных фотографий!

Андрей Травников вручил ключи от автомобилей многодетным семьям. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Андрей Травников вручил ключи от автомобилей многодетным семьям.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Среди счастливых обладателей новой машины была и семья Тельцовых.

- Когда-то я даже не думала, что у меня будет столько детей, а их у меня 9. Самой младшей - два года, - с удовольствием рассказывает о своей большой семье Ольга Тельцова. - Конечно, когда дети конфликтуют, мы бываем строгими. Вообще в многодетной семье все по-другому… Старшие помогают младшим, заботятся. Не стоит бояться того, что детей много, - это только кажется, что сложно. А автомобиль нам будет очень помогать. Например, в том, чтобы в больницу ребенка отвезти в Новосибирск, на школьные занятия, секции, поехать к родственникам или на природу.

Ключи и документы розданы, дети усажены и пристегнуты - новые автомобили стройным рядом разъехались по всему региону. В следующем году на этой же площадке вновь будут смеяться дети и стоять новые «Ларгусы» в ожидании своих хозяев. Темпы такой поддержки многодетным семьям глава региона пообещал не снижать.

КОНКРЕТНО

Автомобили многодетным семьям вручаются с 2012 года:

2012 год - 25 семей

2013 год - 20 семей

2014 год - 20 семей

2015 год - 9 семей

2016 год - 9 семей

2017 год - 9 семей

2018 год - 20 семей

На очереди - 89 семей

В Новосибирской области 28 376 многодетных семей

261 семья имеет семь и более детей

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