«Мы идем в бой, не волнуйтесь…»: по солдатским письмам сибиряков планируют поставить спектакли

СЕГОДНЯ 18:53 2018-08-29T18:53:21+03:00

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Накануне Дня Победы «Комсомолка» вместе с Центром патриотического воспитания Новосибирской области начала очень трогательный проект - «Солдатские письма». Каждая семья ждала эту весточку с фронта - маленький треугольничек, исписанный с обеих сторон. И вот уже несколько месяцев мы собираем эти частицы нашей истории, чтобы потом выложить их в электронной библиотеке.

- Это могут быть письма не только времен Великой Отечественной войны, но и других локальных войн: афганской, чеченской. Могут быть письма даже тех солдат, которые просто служили в армии и не были ни на какой войне, - рассказывает Ольга Липатникова, сотрудница Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

А совсем скоро эти истории могут увидеть свет не только на страницах интернета, но и на театральных подмостках.

- В 2019 году с помощью любительских трупп мы хотим поставить по этим письмам спектакли, которые увидят новосибирцы, - продолжает Ольга.

Одной из участниц нашей акции стала Мария Колмагорова: во время Великой Отечественной войны у нее на фронте погибли отец и старший брат - Филипп.

- Филиппа на фронт призвали в сентябре 1941 года. Ему тогда 29 лет было, он работал начальником пристани в Быстром Истоке (это райцентр в Алтайском крае), вместе с женой растил ее сына от первого брака и их общую дочку Майю, - вспоминает Мария Александровна. - На фронте стал командиром взвода.

Часто посылать весточки родным у фронтовиков не получалось, но последние строки брата сибирячка помнит до сих пор.

- Брат тогда написал: «Мы идем в бой. Если будут перерывы в письмах - не волнуйтесь», - цитирует Мария Александровна.

Но следующего послания родные так и не дождались: в тяжелейших боях под поселком Озерки в Белоруссии наш земляк погиб...

А за несколько месяцев до этого с фронта пришла другая печальная весть - погиб отец нашей землячки, Александр.

- Мы тогда в Затоне жили. Я до сих пор помню, как перед отправкой папы на фронт в жуткий мороз принесла ему какую-то еду на сборный пункт: мне тогда всего 12 лет было. А папа попросил меня сбегать к бабушке и еще пирожков взять, - делится Мария Александровна. - Когда я от бабушки вернулась, никого уже на сборном пункте не было: всех солдат на вокзал увезли. И я вместе с другими взрослыми на вокзал через сугробы и насыпи пробиралась. Но папу увидела!

ВАЖНО

Поучаствовать в акции «Солдатские письма» могут все желающие: планируется, что она станет бессрочной. Письма с фото вы можете присылать на электронную почту cgpvnso@mail.ru: они будут размещены на сайте www.patriotnso.org. Уточнить всю информацию можно в ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Новосибирской области» по телефону (383) 218-18-22.