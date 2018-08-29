2018-08-29T18:43:08+03:00
Общество

Анатолий Локоть: Любые границы преодолеваются!

В третий раз прошел общегородской форум «Новосибирск - город безграничных возможностей»
Александра БРУНЯ
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Мэру показали новосибирскую разработку - штангенциркуль, оснащенный прибором, озвучивающим результаты измерений для слепых и слабовидящих людей. Фото: Мэрия НовосибирскаМэру показали новосибирскую разработку - штангенциркуль, оснащенный прибором, озвучивающим результаты измерений для слепых и слабовидящих людей. Фото: Мэрия Новосибирска
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Новосибирск развивается быстрыми темпами: строятся новые микрорайоны, дороги, школы, детские сады… И вместе с этим меняется благоустройство города. Все объекты должны быть доступны каждому человеку вне зависимости от его физических возможностей. И для того, чтобы наш город стал комфортным для всех, в Новосибирске уже в третий раз проходит специализированный форум, на который в этом году собрались ведущие эксперты со всей России.

Общегородской форум «Новосибирск - город безграничных возможностей» проходил с 21 по 26 августа. В его торжественном открытии принял участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- Очень приятно, что у нашего форума уже есть друзья, которые приезжают сюда в третий раз, - поприветствовал собравшихся глава города. - Это мероприятие - некий мозговой и, я бы даже сказал, нравственный штурм тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Для тех, кто в первый раз приехал к нам, - хочется напомнить его концепцию. Мы нацелены создать в городе не только физически доступную среду, но и психологически комфортную обстановку, которая позволяла бы людям с ограниченными возможностями чувствовать себя спокойно и уверенно.

Перед началом форума мэр провел несколько важных встреч, результатами которых поделился на открытии мероприятия.

- Прошли встречи с руководителями крупных благотворительных фондов, были высказаны предложения, намечены проекты. Интерес к форуму деловых людей - это тоже результат! Я всегда ставлю задачу - чтобы по окончании форума был сухой остаток, чтобы было ясно, к чему мы движемся, - подчеркнул глава города Анатолий Локоть.

Мэр осмотрел выставку с новосибирскими разработками, которые делают доступной городскую среду для людей с ограниченными возможностями, а также провел ряд важных деловых встреч.

- Уровень проведение форума в этом году вырос, - подытожил мэр. - Он растет из года в год. Многое делается у нас для создания безбарьерной среды на транспорте, в учреждениях образования, но самое главное - мы стираем границы в обществе между здоровыми новосибирцами и людьми с ограниченными возможностями.

В этом году впервые модераторами всех площадок форума стали эксперты федерального уровня, приехали руководители крупных благотворительных фондов, таких как «Рыбаков Фонд», «Наше будущее» и «Со-единение». Программа мероприятия была составлена по трем ключевым направлениям: «технологические инициативы», «добровольчество» и «доступная среда».

За шесть дней форума прошли выставка-продажа изделий, созданных людьми с инвалидностью, выставка ассистивных технологий и технических средств реабилитации, кинофестиваль «Кино без границ». А также - общегородская инклюзивная зарядка, городские инклюзивные экскурсии по Красному проспекту, фестиваль социальных театров, хакатон НТИ по доступной среде и десятки круглых столов и деловых встреч.

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