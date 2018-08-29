2018-08-29T18:40:28+03:00
Общество

Антон Тыртышный: Соседи должны хорошо знать друг друга!

На Вокзальной магистрали прошел праздник День соседей с песнями, подарками, играми, катаниями на лошадке и верблюде
Александра БРУНЯ
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На праздник пришло очень много ребятишек!На праздник пришло очень много ребятишек!Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске доброй традицией стал праздник, на который собираются жители, чтобы вместе хорошо и весло провести время, - День соседей. Совет ТОС «Депутатский» при поддержке народных избранников решил творчески подойти к его организации.

- У нас этот год юбилейный: 125 лет городу Новосибирску, и уже 10 лет День соседей является официальным праздником, - отметила председатель ТОС «Депутатский» Надежда Смирнова. - Как правило, он проходит в последнюю субботу августа, но мы это мероприятие проводим немного пораньше, чем общий городской праздник. Сегодня мы решили немного изменить программу. Вручим активистам нашего района медали и подарки, будет концерт, ансамбль исполнит песни. К тому же на празднике будет много детей, и мы пригласили верблюда, лошадку, аниматора.

Организаторы устроили детям сюрприз - пригласили на праздник лошадку и верблюда. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Организаторы устроили детям сюрприз - пригласили на праздник лошадку и верблюда.Фото: Андрей КОПАЛОВ

В ожидании начала праздника гости могли попить горячего чая с печеньем, конфетами. Это было очень кстати: холодный ветер так и норовил разогнать гостей. Но не тут-то было! Никто расходиться по домам не собирался.

- Такие праздники нужны для того, чтобы люди, живущие рядом, знали друг друга. Ведь сейчас все программы, в том числе и благоустройства, требуют совместного решения, всем двором, а когда люди не знают друг друга, то им договориться трудно, - рассуждает депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Тыртышный. - А когда люди не могут договориться, потом возникают сложности. Поэтому соседи должны хорошо друг друга знать, понимать чужие проблемы и интересы, чтобы находить взаимоприемлемые решения.

Народный избранник активно участвовал в подготовке праздника.

- Для всех нас День соседей - это добрая традиция. Жители - очень энергичные и веселые люди! – улыбается депутат. - Этот дом очень активный, при содействии депутатов здесь выполнялись работы по благоустройству. Сейчас, когда во дворе появилась сцена, все мероприятия микрорайонного значения проходят именно здесь.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Тыртышный.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Тыртышный.

И такому раскладу жители очень рады.

- Подобные мероприятия нужны, чтобы сплотить людей. Моей семилетней дочери Галине такие дворовые праздники нравятся, она их очень любят, - поделилась жительница дома Маргарита. - И животных любит, особенно собак.

Детям праздник особенно понравился, ведь они могли покататься и на лошадке, и на верблюде и поучаствовать в различных конкурсах и играх вместе с профессиональным аниматором. Скучно на празднике не было никому!

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