2018-08-29T18:36:32+03:00
Общество

Что нам дождик проливной?!

В парке «Башня» прошел праздник День соседей при поддержке депутата Совета депутатов города Новосибирска
Алена КУЛЕШОВА
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Дождливая погода не помешала жителям левого берега собраться на праздник.Дождливая погода не помешала жителям левого берега собраться на праздник.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В нашей городской жизни с сумасшедшими ритмами мы так редко находим время, чтобы пообщаться с людьми, с которыми живем в одном доме. Для этого и существуют такие праздники, как День соседей. По-настоящему осенняя, дождливая погода не помешала жителям левого берега собраться в парке «Башня», чтобы хорошо провести время.

В Ленинском районе этот праздник проводится уже в 11-й раз, с момента восстановления самого парка. И несмотря на пасмурную поначалу погоду, со всех сторон слышались детский смех, музыка и веселые разговоры.

- Такие праздники очень нужны нашему городу, - уверен депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин. - Большинство людей проводят свободное время в основном дома, а на таких мероприятиях они могут встретиться друг с другом, пообщаться, посмотреть концерт, хорошо провести время. Такие праздники существуют в первую очередь для того, чтобы люди могли общаться вживую. Я ни разу не видел, чтобы на празднике кто-то скучал или «сидел в телефоне». Даже молодежь.

Детям на празднике скучно не было! Фото: Андрей КОПАЛОВ

Детям на празднике скучно не было!Фото: Андрей КОПАЛОВ

На Дне соседей каждый находит для себя что-то интересное. Кто-то следит за происходящим на сцене, кто-то участвует в конкурсах, ну а кто-то просто уютно устроился на лавочке, чтобы пообщаться с друзьями. Дети играют в разные подвижные игры с аниматорами.

- В этом году мы еще пригласили представителей библиотеки имени П. П. Бажова, чтобы приобщить детей к чтению книг, - говорит народный избранник.

Многие приходят на праздник уже не первый год. Для них это мероприятие стало прекрасной традицией хорошего времяпрепровождения.

Игорь КУДИН: - Такие праздники очень нужны нашему городу.

Игорь КУДИН: - Такие праздники очень нужны нашему городу.

- Кто-то участвует в празднике ежегодно, уже все друг друга знают, собираются здесь семьями. Помню, некоторые мамочки приходили к нам на праздник будучи беременными, а сейчас они уже приводят детей-школьников, - рассказывает депутат.

Своими впечатлениями делится и жительница Ленинского района Людмила Федоровна Волкова, постоянная участница праздника.

- На День соседей я хожу всегда. Раньше участвовала в организации, но теперь я здесь только гость. Такие праздники - отличная возможность встретиться с друзьями, соседями, поговорить друг с другом, посмотреть концерты и насладиться праздничной атмосферой, - считает Людмила Федоровна. - Сюда все приходят отдыхать, общаться, получать положительные эмоции. С живым общением у многих сейчас проблемы, а такой праздник объединяет людей.

Но и те, кто попал на праздник впервые, прониклись атмосферой веселья.

Молодая мама Юлия, пришедшая на День соседей впервые, поделилась с «Комсомолкой» своими впечатлениями:

- Мы живем рядом и гуляем с ребенком в этом парке. Я знаю, что здесь проходят разные мероприятия, но на Дне соседей мы впервые. Конечно, приятно бывать в таких местах, всеобщее хорошее настроение передается и тебе.

Вот так День соседей помогает людям общаться друг с другом и весело проводить свое время, несмотря ни на что. Мы надеемся, что такие праздники станут традицией для всех соседей в Новосибирске.

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