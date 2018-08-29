2018-08-29T18:31:08+03:00
Общество

Культурное далёко Новосибирска: Фестиваль Ultima Thule

В Новосибирске прошел Фестиваль городских культур
Александра БРУНЯАлена КУЛЕШОВА
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Фестиваль городских культур - заключительное мероприятие проекта «Городская лаборатория «Затулинка».Фестиваль городских культур - заключительное мероприятие проекта «Городская лаборатория «Затулинка».Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Затулинский район в этом году стал настоящей городской лабораторией искусств! В выходные здесь прошел Первый фестиваль городских культур Ultima Thule. Это заключительное мероприятие проекта «Городская лаборатория «Затулинка».

- Проект был поддержан Фондом президентских грандов. Основная его идея - презентация работ новосибирцев, которые на протяжении всего лета занимались в своих дворах творческой, созидательной деятельностью - учились новым компетенциям, таким как авангард, граффити, съемка любительских фильмов, фотография, столярное дело, школа народного экскурсовода, - рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Колпаков.

Дмитрий Колпаков: "Проект был поддержан Фондом президентских грантов"

Дмитрий Колпаков: "Проект был поддержан Фондом президентских грантов"

И вот заключительное мероприятие. Площадку за кинотеатром «Рассвет» разделили на множество локаций. Здесь же расположилась сцена, на которой проходил концерт, рядом с ней были установлены кубы для стрит-арта и разложены краски. Каждый желающий мог попробовать себя в качестве художника и что-нибудь нарисовать. Такой возможностью с радостью пользовались и дети и взрослые, поэтому вскоре белые полотна заполнились разными изображениями, среди которых было много трогательных признаний в любви.

Вдоль аллеи организаторы расположили фигуры ленд-арта, созданные командами жителей дворов Затулинского жилмассива. Также на мероприятии можно было увидеть авторскую выставку фотографий городских окраин. Помимо этого выпускники школы народного экскурсовода провели презентацию своих экскурсий по Новосибирску, а в рамках направления «экошкола» была открыта первая на Затулинке экотропа.

Дмитрий Асанцев: "Кировка - это одна большая семья: люди дружат дворами".

Дмитрий Асанцев: "Кировка - это одна большая семья: люди дружат дворами".

Такой проект стал своего рода экспериментальным опытом для организации подобных мероприятий.

- Мы подумали, что это нужно сделать. Попробовали взять опыт других городов, использовать механизмы, которые уже есть, но по большому счету проработкой занимались сами. Поэтому мы обратились в Фонд президентских грандов, который нас поддержал. Когда все это действо завершится, мы проанализируем мероприятие, переведем его организацию в теоретическую часть и будем готовы предоставить все наши наработки другим городам, - пообещал народный избранник.

Самая главная часть мероприятия - это конечно, анализ и подведение итогов участия жителей района в благоустройстве территории.

- Работа в Кировском районе ведется уже очень давно - мы взаимодействуем именно с людьми. Очень активно работают приемные, люди приходят с множеством различных интересных предложений. А какие-то предложения звучат от нас - и люди откликаются.

Сейчас уже реализовано очень большое количество интересных проектов, - говорит председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. - Если бы людям все это было не интересно - ничего бы не состоялось. Но Кировка - это одна большая семья: люди дружат дворами, в домах все отлично знают друг друга, и это самое главное. Потому что можно внешне благоустроить район, но если это не будет наполнено жизнью - будет уже совсем не то.

На фестиваль люди приходили семьями, дворами. Все с радостью подпевали любимые песни, танцевали, рисовали - каждый находил для себя что-то интересное. Этот праздник стал для людей прекрасной возможностью сблизиться друг с другом, научиться чему-то новому, при этом помочь своему району стать чуточку лучше.

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