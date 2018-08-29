Такого Майкла Джексона вы еще не слышали: уличные музыканты сыграли Billie Jean на флейте, тромбоне и саксофоне

СЕГОДНЯ 13:26 2018-08-29T13:28:11+03:00

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29 августа — День рождения Майкла Джексона, в честь такой даты новосибирские музыканты исполнили удивительный кавер. Хит «Billie Jean» прозвучал в исполнении духового оркестра!

В этот день королю поп-музыки исполнилось бы 60 лет. К несчастью многочисленных поклонников Джексон умер, и умер рано — в 2009 году. Но его хиты по-прежнему популярны.

Команда Cover Brass и раньше играла под ритмы «Billie Jean», но теперь композиция исполнена для огромной аудитории — в студии Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

— Большая часть нашего репертуара рассчитана на то, чтобы слушатели узнавали исполняемые произведения. А что может быть более узнаваемо, чем самый популярный сингл в истории музыки? «Billie Jean» проста, как и все гениальное. Выучить ноты было не проблемой, гораздо больше времени ушло на превращение песни в целый номер — хореография, фишки и прочие украшения. Одну из них «подкинул» сам Майкл — знаменитая «лунная походка» присутствует и в нашем исполнении, — говорят ребята.

Не удивительно, что музыканты из Cover Brass — истинные фанаты Джексона.

— Эта личность является примером для многих музыкантов. Своим трудоголизмом, рвением и невероятным талантом сделать настоящее шоу он достоин огромного уважения. Еще много гениального он не успел сделать, но ведь не зря говорят, что боги забирают лучших, — считают новосибирские музыканты.

Удивительно, но оркестр Cover Brass появился, когда ребята решили просто немного подзаработать, играя на улице. Выступать для прохожих стало традицией. Впрочем, теперь команда дает и официальные концерты. А еще несколько каверов ребята записали в студии Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». Скоро они прозвучат в эфире.

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