Точки роста угольной отрасли - новые технологии и свежие идеи

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-29T10:28:58+03:00

В профессиональный праздник угольной промышленности в компании «Сибирский Антрацит» подвели итоги шахтерского года и рассказали о планах развития

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В Новосибирской области уверенно развивается угольная отрасль. Локомотив в этой сфере - «Сибирский Антрацит», производитель, экспортер высококачественного антрацита и крупнейший налогоплательщик среди всех промышленных предприятий региона. Поэтому профессиональный праздник горняков стал заметным событием для нашей области.

Будущее - за инженерами

Компания «Сибирский Антрацит» амбициозная и основательная, и День шахтера здесь - это не просто возможность «отметить» успех, это день, когда принято подводить итоги, награждать отличившихся сотрудников, ставить задачи на ближайшее будущее.

В этом году в Доме культуры железнодорожников в Новосибирске чествовали лучших сотрудников предприятия. Среди гостей - партнеры и клиенты компании, в том числе зарубежные, и представители региональной власти. Организаторам удалось создать одновременно торжественную и уютную обстановку. В холле открылась масштабная фотовыставка, посвященная горняцкому делу. Портреты рабочих, угольные разрезы, техника, интересные производственные кадры, ежедневный труд шахтеров... Черно-белые архивные фотографии сменяют цветные - на них лица современников, тех, кто сегодня добывает антрацит. Здесь же работает интерактивная фотозона - фотохудожник делает кадр, и спустя пару минут фотографию уже можно найти на большом сенсорном экране, тут же распечатать или отправить себе на почту. Здесь не боятся новых технологий и применяют их не только на праздниках. О том, какими путями планирует развиваться компания, рассказала генеральный директор «Сибирского Антрацита» Анастасия Попрыгаева:

- На следующий год у нас есть новая точка роста - это новые подходы к работе. Мы предпринимаем управленческие шаги - реанимировали рационализаторскую программу. Раз в квартал будет заседать комитет по рационализаторским предложениям. В результате отберем 10 лучших проектов, их авторы получат существенные премии - по 100 тысяч рублей. Мы создали инжиниринговый центр, его задача - отбирать новые идеи, придумывать технологии и методики их внедрения. Следующий год будет годом инженерного подхода к делу, к любой части процесса.

Что касается итогов за прошедший шахтерский год, они весьма позитивные: рост добычи на 20% - до 7,9 миллиона тонн, рекордные показатели по добыче и отгрузке (828 тысяч тонн в июле и 818 тысяч тонн в мае соответственно), 7,7 миллиона тонн - объем отгрузки. Увеличение по основным показателям - это результат планомерной работы. Компания за год модернизировала две железнодорожные станции, увеличила количество путей. Кроме того, создана дочерняя компания «Сибантрацит Логистик» для централизации функции железнодорожной логистики.

Виталий Шумилов виртуозно играет на аккордеоне. Фото: Валерий Кламм.

Здесь нет мелочей в работе

«Сибирский Антрацит» предоставляет сотрудникам возможность проявлять себя, зарабатывать и планировать свое будущее. Средняя заработная плата на предприятии - 50 тысяч рублей, что существенно больше средних цифр по региону. Социальная ответственность компании не ограничивается индексациями зарплат - она гораздо шире. Мощности предприятия расположены на территориях пяти муниципальных образований, со всеми подписаны соглашения, в рамках и за рамками которых предприятие оказывает помощь. Это и ремонт объектов хозяйственной инфраструктуры, и приобретение оборудования для домов культуры, школ, учреждений здравоохранения, и организация поездок творческих коллективов на конкурсы, и адресная помощь жителям.

В этот вечер на сцену поднимались отличившиеся сотрудники предприятия. Их поздравляли, вручали им награды, благодарственные письма. Подарком для гостей стали выступления новосибирских профессиональных творческих коллективов и самодеятельных детских коллективов из Искитимского района. Юный музыкант из Линева Виталий Шумилов исполнил на аккордеоне «Карнавал в Венеции» Никколо Паганини. Талант местный - сибирский, а уровень исполнения мировой. Виталий - ученик Новосибирской специальной музыкальной школы, призер творческих конкурсов всероссийского и международного уровня. Пробиться из глубинки парню помогает «Сибирский Антрацит»: компания взяла на себя обязательство оплачивать обучение юноши в музыкальной школе.

Поздравлений от гостей праздника прозвучало со сцены большое количество. Импортеры из Индии отмечают превосходное качество продукта, бизнес-партнеры - надежность в сотрудничестве. Глава региона Андрей Травников, уже побывавший на разрезах «Сибирского Антрацита», отметил безупречную организацию работы:

- На вашем предприятии нет мелочей. Есть безусловное внимание к вопросам безопасности, но не только: руководители и коллектив понимают, что высокая организация - это основа высоких показателей, основа прочных позиций на рынке и будущего развития.

Нина Бракоренко - полный кавалер знака Шахтерской славы. Фото: Валерий Кламм.

Кавалеры, они же шахтеры

Слов о качестве продукта, масштабах производства, новых технологиях было сказано много, но все-таки главный капитал предприятия - это люди. Рост компании происходил на глазах сотрудников, которые приехали на праздник. К примеру, Людмила Ломакина. Ее стаж - 35 лет, она лаборант 4-го разряда химического анализа. Стажировала многих, у самой никогда не возникало мысли изменить место работы:

- Работать интересно, компания растет, все меняется. Когда я только устроилась, мы делали за смену порядка 20 проб, сейчас - 120. Работы прибавляется, штат растет.

Еще один замечательный сотрудник - Нина Бракоренко, оператор пульта управления. Стаж на предприятии - 36 лет, награждена нагрудными знаками Шахтерской славы всех трех степеней: она является полным кавалером знака, таких людей не так уж много в стране.

Евгений Юров - главный маркшейдер «Сибирского Антрацита». Родился в династии железнодорожников, но выбрал свой путь - горное дело.

Дмитрий Кузнецов на предприятии работает 10 лет. Пошел по стопам отца - стал водителем большой машины - все как в детстве мечтал. Водит БелАЗ, уходить никуда не собирается, место жительства менять не в его правилах - как сам выразился, на месте и камень обрастает.

Перечислять можно долго, места не хватит. Каждый из этих сотрудников уже вписал свое имя в историю предприятия. Может, через много лет уже по портретам этих людей будущие поколения будут изучать историю шахтерского дела.