В АО «РЭС» осуществляется внедрение современных автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-28T13:15:34+03:00

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В последние годы достаточно активно обсуждаются вопросы цифровизации экономики. Особую актуальность этот тренд имеет в электроэнергетике. Соответствующий законопроект, направленный на развитие интеллектуальных систем учета электрической энергии, уже принят Госдумой РФ в первом чтении в ноябре 2017 года. Окончательное утверждение законопроекта ожидается до конца текущего года. Интеллектуальные системы учета станут основой для дальнейшего развития технологии интеллектуальной сети, позволят не только снизить потери электрической энергии, не связанные с технологическим процессом ее передачи, и укрепить платежную дисциплину, но и комплексно решать вопросы энергосбережения.

Особое внимание внедрению инновационных технологий и инструментов уделяют и в акционерном обществе «Региональные электрические сети» - системообразующем электросетевом предприятии Новосибирской области. В рамках реализации долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии АО «РЭС» внедряется автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии бытового потребителя(АИИС КУЭ БП), а также система дистанционного сбора данных (ДСД) на базе интеллектуальных приборов учета электрической энергии.

Только за 2017 год АО «РЭС» было введено в эксплуатацию 4269 «умных» счетчиков, а уже за 1-е полугодие 2018 года допущено в эксплуатацию еще 1348 интеллектуальных приборов учета.

Глобальной задачей, стоящей перед акционерным обществом, является создание общей автоматизированной системы, которая позволит не только контролировать потребление электрической энергии, но и отслеживать параметры режимов электрической сети, дистанционно осуществлять оперативное управление. В рамках этой задачи АО «РЭС» проводит автоматизацию высоковольтных подстанций, и безусловным лидером акционерного общества является филиал «Восточные электрические сети», который осуществляет обслуживание более 2800 километров высоковольтных линий электропередачи и более 60 крупнейших электрических подстанций различных классов напряжения и мощности.

На сегодняшний день в зоне ответственности филиала установлено 1826 современных высокоточных комплексов учета (класс точности приборов учета 0,2 и 0,5S), которые позволяют фиксировать даже малейшее потребление электрической энергии. А каждая из подстанций оснащена устройствами сбора и передачи данных. Со всех приборов учета информация поступает в автоматическом режиме и обрабатывается с помощью специального программно-технического комплекса.

Таким образом, можно сказать, что автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета потребления электрической энергии в филиале «Восточные электрические сети» реализована на 100%.

Каждая из подстанций оснащена устройствами сбора и передачи данных.

Вся поступающая информация тщательно анализируется специалистами филиала, которые на основе результатов анализа сложившихся перетоков формируют предложения по изменению режимов электрической сети. Только за 2017 год эффект от изменения электрических режимов в высоковольтной сети составил почти 7,5 млн. кВт*ч.

Одним из ключевых преимуществ автоматизированных систем учета и соответствующих программных комплексов является возможность оперативно выявлять недобросовестных потребителей, что позволяет исключить безучетное и бездоговорное потребление электрической энергии. По выявленным фактам специалисты АО «РЭС» составляют акты, на основании которых производится расчет объема и стоимости потребленной электроэнергии. А нарушители в итоге не только должны будут уплатить компенсации за незаконное потребление электрической энергии, но и могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ.

Так, осуществление постоянного контроля за потреблением непосредственно с источников питания позволило только за 2018 год выявить факты хищения электрической энергии почти на 4 млн. кВт*ч. При этом более трети выявленного объема пришлось на долю одного из крупных предприятий региона, в отношении которого был оформлен контрольный акт о неучтенном потреблении электрической энергии на общую сумму в несколько миллионов рублей.

Следует отметить, что массовая установка интеллектуальных приборов учета позволит максимально сократить объем незаконного потребления электрической энергии, а значит, и избежать возможных негативных последствий, вызванных хищением электрической энергии: например, порчи бытовой техники, дорогостоящего оборудования из-за скачков напряжения или даже пожара.

Таким образом, применение систем интеллектуального учета электрической энергии дает ряд дополнительных возможностей и несомненных выгод как сетевой организации, так и непосредственно потребителям.

Кроме того, использование современных автоматизированных систем позволяет измерять параметры электрической сети и управлять нагрузкой, фиксировать нарушения режима работы и автоматически уведомлять об этом, а также оперативно осуществлять локализацию повреждений.

Со всех приборов учета информация поступает в автоматическом режиме и обрабатывается с помощью специального программно-технического комплекса.

В качестве мер по снижению потерь и поддержанию показателей электрической энергии АО «РЭС» дополнительно устанавливает современные микропроцессорные устройства регулирования напряжения. В 2018 - 2019 годах планируется завершить монтаж блоков автоматического регулирования напряжения на 52 высоковольтных подстанциях, что позволит обеспечить автоматическое поддержание требуемого уровня напряжения в присоединенных электрических сетях и в целом повысить уровень качества энергоснабжения потребителей в регионе.

Весь комплекс мероприятий по внедрению автоматизированных интеллектуальных систем учета электрической энергии направлен на выполнение главной задачи акционерного общества - обеспечение надежного электроснабжения потребителей Новосибирской области.

Учитывая несомненные преимущества современных систем учета электрической энергии, АО «РЭС» рекомендует потребителям самостоятельно инициировать установку интеллектуальных приборов на границе балансовой принадлежности электрических сетей. В случае принятия бытовым потребителем решения по наружной установке интеллектуального прибора учета или замене им существующего - необходимо только приобрести данный счетчик и обратиться в АО «РЭС» с заявлением на его установку, которая производится бесплатно.