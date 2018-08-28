«Сама в шоке от своего спокойствия»: мать четверых детей попросила у Владимира Путина квартиру

СЕГОДНЯ 17:34 2018-08-28T17:34:14+03:00

Жительница города Оби рассказала, как ютилась с детьми в комнате общежития [фото, видео]

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Антонина Сидорова из новосибирского городка Обь воспитывает четверых детей: 11-летнюю дочку Диану, 9-летнего сына Женю, 3-летнюю дочку Элю и годовалого Максима.

— С мужем мы поженились перед рождением второго ребенка в 2009 году: тогда же и купили комнату в общежитии, — рассказывает Тоня. — Тогда нам с двумя маленькими детьми места хватало.

Вскоре Тоня вновь забеременела, но за несколько недель до родов они с мужем развелись.

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— Он — хороший парень, но молчун, а я — суетная. Особо не ругались, но не сошлись по характеру, — признается сибирячка.

Антонина вместе с детьми.Фото: Личный архив

В итоге дочку Элю женщина уже рожала в разводе.

— Четвертый ребенок — сын Максим — тоже наш общий с бывшим мужем, — не скрывает своих отношений Антонина. — На алименты я после развода не подавала и подавать не собираюсь: бывший муж по возможности помогает нам с деньгами, и мы ему благодарны.

Но вот жить в комнате с четырьмя детьми многодетной маме тяжело:

— Места не хватало, еще в общежитии клопы и тараканы развелись. Я в местную администрацию обращалась, чтобы там порядок навели: добилась, чтобы здание общежития в программу капитального ремонта включили, — говорит Антонина.

Сибирячка надеется, что скоро переедет в более просторное жилье.

Ипотеку взять у многодетной мамы не получилось: она только вышла из декрета, неофициально подрабатывает риелтором в агентстве недвижимости. Поэтому сибирячка сняла для себя и детей жилье.

— Это двухкомнатная квартира, переделанная в трешку: комнатки маленькие, но у детей есть свои спальные места, — описывает свои жилищные условия Тоня. — Платить за нее помогают мои родные.

Тоня официально числится в очереди на жилье: ее семью признали малоимущей.

— Я даже на прием к губернатору ходила, просила, чтобы нам быстрее квартиру дали, но ничего не добилась, — говорит женщина.

О том, что Владимир Путин 28 августа приезжает в город открывать новую школу, многодетная мама узнала из новостей в интернете:

— Детей у мамы оставила, сама собралась и поехала наобум: никто из близких понятия не имел, что я с Путиным буду говорить, — говорит сибирячка. — Сама в шоке от своего спокойствия: до сих пор не понимаю, как я осмелилась подойти и заговорить!

Сказала: «Помогите с жильем» и про четверых ребятишек упомянула. Президент по-отечески попросил разобраться главу региона Андрея Травникова. Тот сказал: «Решим».

— Мне через несколько часов из администрации города Оби позвонили: спросили все мои данные, — радуется Антонина и верит, что скоро справит с детьми новоселье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/666148" frameborder="0"></iframe> Жители города Оби Владимиру Путину: Мы вас любим, живите до ста лет!.

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