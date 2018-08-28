2018-08-28T10:01:49+03:00
Общество

«Ростелеком»в Новосибирске представил космические сервисы

«Ростелеком» подписал меморандум о сотрудничестве с национальным спутниковым оператором АО «Спутниковые системы «Гонец» (дочерняя компания «Роскосмоса»)
Поделиться:
Подписание документа состоялась 27 августа во время VI Международного форума технологического развития «Технопром-2018» в Новосибирске.Подписание документа состоялась 27 августа во время VI Международного форума технологического развития «Технопром-2018» в Новосибирске.
Изменить размер текста:

Передача данных по спутнику необходима для развития услуг компании, основанных на технологии интернета вещей.

«Ростелеком» как инфраструктурный партнер в программе «Цифровая экономика» разрабатывает цифровые инструменты, которые делают жизнь вокруг технологичнее и, как следствие, эффективнее и комфортнее. На выставке «Технопром-2018» компания представила ряд решений на базе собственной геоинформационной платформы РусГИС и спутниковых технологий: «Умный бакен», «Умный знак» и «Умные парковки».

«Умный бакен» повышает безопасность судового хода, а также экономит средства за счет уменьшения расхода топлива для рейдов бригад, обслуживающих навигационное оборудование. Сервис представляет собой специальный прибор (буй) с набором датчиков (сигнализации, изменения угла наклона) и геоинформационных сервисов, позволяющих устанавливать координаты бакенов, получать детальную информацию о происшествиях (удар, снос) и составлять мониторинг состояния проблескового фонаря. В комплект входят аккумулятор и устройства для передачи данных через GSM или спутниковые каналы связи российских операторов. Обработанная информация отображается в пользовательских приложениях и доступна судоводителям.

Еще одно решение «Ростелекома» – «Умный знак» –может стать действенным инструментом для борьбы с городскими пробками и сокращения ДТП. Городские службы с помощью цифрового сервиса будут управлять дорожной инфраструктурой из единого центра в реальном времени. Знаки способны стать разрешающими, предупреждающими или запрещающими. Любой из них может быть использован как информационное табло или светофор.

В специальном приложении водители на карте в реальном времени увидят расположение знаков, светофоров, переходов, на каких дорогах идут ремонтные работы, где образовались пробки. Решение на базе платформы РусГИС использует данные таких сервисов, как Яндекс.пробки, комплексов видеонаблюдения, фотовидеофиксации и других датчиков.

«Умная парковка» поможет эффективно использовать платные парковочные места, снизить количество «холостого» простоя. А значит, увеличит поступления в городской бюджет.

«Умные парковки» удобны и для водителей. Система покажет свободное место поблизости, но вне зоны прямой видимости, подскажет, куда повернуть. Возможность забронировать парковку в нужном месте заранее сэкономит человеку время, бензин и нервы.

- Представленные на «Технопроме» сервисы – это результат нашего сотрудничества с «Ростелекомом». Спутниковые каналы связи особенно востребованы в Сибири с ее низкой плотностью населения и территориями, где отсутствуют наземные каналы связи. Поэтому для нас Сибирь – это стратегический регион. На тех территориях, где нет сотовой связи, информацию можно будет передавать через наши стабильные защищенные каналы,– рассказывает генеральный директор АО «Спутниковые системы «Гонец» Дмитрий Баканов. – Сегодня «Умный бакен» в тестовом режиме используется на Енисее. «Умный знак» вполне может быть использован как в городах, так и на дорогах в труднодоступной местности.

- «Ростелеком» развивает сотрудничество с высокотехнологичными корпорациями и компаниями, чтобы создавать инновационные продукты, имеющие прикладное, практическое значение. Информатизация речного транспорта поможет возрождению отрасли. Цифровые решения для городской инфраструктуры («Умный знак, «Умные парковки», «Безопасные дороги» и так далее) сделают жизнь в городе комфортнее. С «Роскосмосом» мы создаем новые продукты, которые в том числе направлены на построение цифровой экономики в России,– отметил вице-президент-директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Президент Российского книжного Союза Сергей Степашин - корреспонденту «Комсомолки» Александру Гамову: На автограф-сессию благославляю!
Наш журналист встретится со своими читателями на 31-й Московской международной книжной ярмарке-выставке, которая открывается на ВДНХ 5 сентября [аудио]
Отец Дмитрий Смирнов: Залюбили наших мужчин. Вот они и боятся жениться
Россия снова оказалась на краю демографического обрыва. В детородный возраст вступает поколение кризисных 1990 годов — самое малочисленное в современной истории. Как спасти Россию от вымирания?
Новости 24
Путину показали модель «российского коллайдера»
Дело закрыли: десантника, который ударил сибирячку в День ВДВ, никак не наказали
Бросили на дороге: сибирячка лишилась 3 миллионов по дороге в Казахстан
Проучили за парковку: автомобиль «Яндекс. Такси» попал в ловушку из мусорных баков
Тихо и незаметно: в Дзержинском районе нашли три года незаконно работавший торговый центр
Пока мама не видит: маленький манульчик принимает песочные ванны
В обе стороны пробка: трамвай с «Хондой» заблокировали проезд в Ленинском районе
Из аэропорта — домой: отцу двоих детей не дали улететь на отдых за границу
Президент Путин прилетел с рабочим визитом в Новосибирск
Погода на день: 28 августа будет мокро и тепло
Популярная блогерша жестко прошлась по женщинам с узкими губами и маленькой грудью
Суд над новосибирской экс-чиновницей будет мягче - в деле «о 1500 квартир» стало меньше эпизодов
«Накинул ремень на шею и начал душить»: жительница Новосибирска рассказала, как сбежала от маньяка
Прохожие напуганы ВИЧ: в Новосибирске полицейские ищут девочку, которая тыкает в людей иголкой
Не смогли разъехаться: агрессивный водитель разбил череп молодому сибиряку
Убийство в Нарымском сквере: преступник нанес 52 удара ножом и заявил, что это самооборона
Андрей Травников: «Мы делаем ставку на взращивание своих молодых ученых и инноваторов»
Домашний арест: сибирячке запретили выезжать из города из-за ДТП на «на зебре»
В Новосибирске пропал мужчина в зимних сапогах и бейсболке: может быть в Томске
Хотел как лучше: спасатели помогли застрявшему на дереве мужчине
В Новосибирске открылся форум «Технопром»