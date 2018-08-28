«Ростелеком»в Новосибирске представил космические сервисы

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-28T10:01:49+03:00

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Передача данных по спутнику необходима для развития услуг компании, основанных на технологии интернета вещей.

«Ростелеком» как инфраструктурный партнер в программе «Цифровая экономика» разрабатывает цифровые инструменты, которые делают жизнь вокруг технологичнее и, как следствие, эффективнее и комфортнее. На выставке «Технопром-2018» компания представила ряд решений на базе собственной геоинформационной платформы РусГИС и спутниковых технологий: «Умный бакен», «Умный знак» и «Умные парковки».

«Умный бакен» повышает безопасность судового хода, а также экономит средства за счет уменьшения расхода топлива для рейдов бригад, обслуживающих навигационное оборудование. Сервис представляет собой специальный прибор (буй) с набором датчиков (сигнализации, изменения угла наклона) и геоинформационных сервисов, позволяющих устанавливать координаты бакенов, получать детальную информацию о происшествиях (удар, снос) и составлять мониторинг состояния проблескового фонаря. В комплект входят аккумулятор и устройства для передачи данных через GSM или спутниковые каналы связи российских операторов. Обработанная информация отображается в пользовательских приложениях и доступна судоводителям.

Еще одно решение «Ростелекома» – «Умный знак» –может стать действенным инструментом для борьбы с городскими пробками и сокращения ДТП. Городские службы с помощью цифрового сервиса будут управлять дорожной инфраструктурой из единого центра в реальном времени. Знаки способны стать разрешающими, предупреждающими или запрещающими. Любой из них может быть использован как информационное табло или светофор.

В специальном приложении водители на карте в реальном времени увидят расположение знаков, светофоров, переходов, на каких дорогах идут ремонтные работы, где образовались пробки. Решение на базе платформы РусГИС использует данные таких сервисов, как Яндекс.пробки, комплексов видеонаблюдения, фотовидеофиксации и других датчиков.

«Умная парковка» поможет эффективно использовать платные парковочные места, снизить количество «холостого» простоя. А значит, увеличит поступления в городской бюджет.

«Умные парковки» удобны и для водителей. Система покажет свободное место поблизости, но вне зоны прямой видимости, подскажет, куда повернуть. Возможность забронировать парковку в нужном месте заранее сэкономит человеку время, бензин и нервы.

- Представленные на «Технопроме» сервисы – это результат нашего сотрудничества с «Ростелекомом». Спутниковые каналы связи особенно востребованы в Сибири с ее низкой плотностью населения и территориями, где отсутствуют наземные каналы связи. Поэтому для нас Сибирь – это стратегический регион. На тех территориях, где нет сотовой связи, информацию можно будет передавать через наши стабильные защищенные каналы,– рассказывает генеральный директор АО «Спутниковые системы «Гонец» Дмитрий Баканов. – Сегодня «Умный бакен» в тестовом режиме используется на Енисее. «Умный знак» вполне может быть использован как в городах, так и на дорогах в труднодоступной местности.

- «Ростелеком» развивает сотрудничество с высокотехнологичными корпорациями и компаниями, чтобы создавать инновационные продукты, имеющие прикладное, практическое значение. Информатизация речного транспорта поможет возрождению отрасли. Цифровые решения для городской инфраструктуры («Умный знак, «Умные парковки», «Безопасные дороги» и так далее) сделают жизнь в городе комфортнее. С «Роскосмосом» мы создаем новые продукты, которые в том числе направлены на построение цифровой экономики в России,– отметил вице-президент-директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.