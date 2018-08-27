Повышенная гравитация в Новосибирске!

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-27T14:12:23+03:00

В городе последние дни работает космический парк приключений для всей семьи «Космодрайв» (0+). Подготовься к полету в космос и получи сертификат астронавта!

Настоящая центрифуга!

Частица космоса оказалась в центре Новосибирска. Что смогут испытать взрослые и дети на «Космодрайве»?

Починить МКС? Легко!

- Тренажеры настоящих астронавтов и предполетные испытания.

- Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности.

Плазмокомната

- 5 зон виртуальной и смешанной реальности: полет на лифте в космос, исследование Марса, взлет на ракете в кресле космонавта, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, превращение в звезду.

Нейроинтерфейс

- Уроки управления луноходом.

- Примерка скафандра.

Музей космического прошлого

- Звездное представление в полнокупольном планетарии.

- Отправка голоса на Марс, Юпитер, Венеру.

- Комната с космической плазмой и многое другое…

Гравитация Юпитера

Только здесь вы узнаете, готовы ли вы к полету в космос! После прохождения испытаний всем посетителям, даже самым юным, выдаются сертификаты космонавтов. Количество билетов в космический парк и сертификатов ограниченно!

В космическом парке проходят интересные мастер-классы

Торопитесь в семейный центр подготовки космонавтов «Космодрайв»! Отправиться к звездам можно только до 2 сентября в ТРЦ «Малинка». Дети до 3 лет включительно проходят на «Космодрайв» бесплатно.

Вы сможете узнать свой вес на других планетах

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на «Космодрайв» у партнеров компании. Подробности по ссылке https://vk.com/topic-158739154_38608784.

Изучите все планеты!

Подробнее:

Сайт: https://космодрайв.рф/novosibirsk

VK: https://vk.com/kosmodrive_nsk

Телефон: +7 (983) 318-94-17

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Космическое питание

Телеканал «Наука» приглашает друзей и посетителей «Космодрайва» стать участниками конкурса научных видео «Снимай науку» https://naukatv.ru/video/film-science.