Повышенная гравитация в Новосибирске!
В городе последние дни работает космический парк приключений для всей семьи «Космодрайв» (0+). Подготовься к полету в космос и получи сертификат астронавта!
Настоящая центрифуга!
Частица космоса оказалась в центре Новосибирска. Что смогут испытать взрослые и дети на «Космодрайве»?
Починить МКС? Легко!
- Тренажеры настоящих астронавтов и предполетные испытания.
- Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности.
Плазмокомната
- 5 зон виртуальной и смешанной реальности: полет на лифте в космос, исследование Марса, взлет на ракете в кресле космонавта, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, превращение в звезду.
Нейроинтерфейс
- Уроки управления луноходом.
- Примерка скафандра.
Музей космического прошлого
- Звездное представление в полнокупольном планетарии.
- Отправка голоса на Марс, Юпитер, Венеру.
- Комната с космической плазмой и многое другое…
Гравитация Юпитера
Только здесь вы узнаете, готовы ли вы к полету в космос! После прохождения испытаний всем посетителям, даже самым юным, выдаются сертификаты космонавтов. Количество билетов в космический парк и сертификатов ограниченно!
В космическом парке проходят интересные мастер-классы
Торопитесь в семейный центр подготовки космонавтов «Космодрайв»! Отправиться к звездам можно только до 2 сентября в ТРЦ «Малинка». Дети до 3 лет включительно проходят на «Космодрайв» бесплатно.
Вы сможете узнать свой вес на других планетах
Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на «Космодрайв» у партнеров компании. Подробности по ссылке https://vk.com/topic-158739154_38608784.
Изучите все планеты!
Подробнее:
Сайт: https://космодрайв.рф/novosibirsk
VK: https://vk.com/kosmodrive_nsk
Телефон: +7 (983) 318-94-17
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Космическое питание
Телеканал «Наука» приглашает друзей и посетителей «Космодрайва» стать участниками конкурса научных видео «Снимай науку» https://naukatv.ru/video/film-science.