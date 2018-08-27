2018-08-27T14:12:23+03:00
Общество

Повышенная гравитация в Новосибирске!

В городе оказалась частичка Космоса
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Фото компанииФото компании

В городе последние дни работает космический парк приключений для всей семьи «Космодрайв» (0+). Подготовься к полету в космос и получи сертификат астронавта!

Настоящая центрифуга!

Настоящая центрифуга!

Частица космоса оказалась в центре Новосибирска. Что смогут испытать взрослые и дети на «Космодрайве»?

Починить МКС? Легко!

Починить МКС? Легко!

- Тренажеры настоящих астронавтов и предполетные испытания.

- Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности.

Плазмокомната

Плазмокомната

- 5 зон виртуальной и смешанной реальности: полет на лифте в космос, исследование Марса, взлет на ракете в кресле космонавта, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, превращение в звезду.

Нейроинтерфейс

Нейроинтерфейс

- Уроки управления луноходом.

- Примерка скафандра.

Музей космического прошлого

Музей космического прошлого

- Звездное представление в полнокупольном планетарии.

- Отправка голоса на Марс, Юпитер, Венеру.

- Комната с космической плазмой и многое другое…

Гравитация Юпитера

Гравитация Юпитера

Только здесь вы узнаете, готовы ли вы к полету в космос! После прохождения испытаний всем посетителям, даже самым юным, выдаются сертификаты космонавтов. Количество билетов в космический парк и сертификатов ограниченно!

В космическом парке проходят интересные мастер-классы

В космическом парке проходят интересные мастер-классы

Торопитесь в семейный центр подготовки космонавтов «Космодрайв»! Отправиться к звездам можно только до 2 сентября в ТРЦ «Малинка». Дети до 3 лет включительно проходят на «Космодрайв» бесплатно.

Вы сможете узнать свой вес на других планетах

Вы сможете узнать свой вес на других планетах

Внимание! Ограниченное предложениевы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на «Космодрайв» у партнеров компании. Подробности по ссылке https://vk.com/topic-158739154_38608784.

Изучите все планеты!

Изучите все планеты!

Подробнее:

Сайт: https://космодрайв.рф/novosibirsk

VK: https://vk.com/kosmodrive_nsk

Телефон: +7 (983) 318-94-17

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Космическое питание

Космическое питание

Телеканал «Наука» приглашает друзей и посетителей «Космодрайва» стать участниками конкурса научных видео «Снимай науку» https://naukatv.ru/video/film-science.

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